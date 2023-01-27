Разыгрывающему « » диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава, сообщает инсайдер ESPN Эдриван Воджнаровски.

Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.

Дончич получил травму на первых минутах гостевого матча с «Финиксом» (99:95). Словенец наступил на ногу игрока «Санз», что привело к травме. Баскетболист покинул площадку, прихрамывая.

Лука провел в игре 3 минуты, отметившись одним подбором.

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