Лука Дончич избежал серьезной травмы голеностопного сустава

Теги травмы Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава, сообщает инсайдер ESPN Эдриван Воджнаровски.

Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.

Дончич получил травму на первых минутах гостевого матча с «Финиксом» (99:95). Словенец наступил на ногу игрока «Санз», что привело к травме. Баскетболист покинул площадку, прихрамывая.

Лука провел в игре 3 минуты, отметившись одним подбором.

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8 комментариев

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CaptainFootballiste
Здоровья Луке, недопустимо чтобы такой яркий молодой игрок пропускал матчи на пике карьеры и терял баллы в гонке за звание MVP регулярки!!!
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Rick Sorkin
Ответ Андрей 13
Думаю что если Денвер будет по итогам выше Далласа, и если Дончичу удастся сохранить эти цифры. То предпочтение отдадут ему. Третий МВП для Йокича это слишком, он хоть и делает стату и игра вокруг него строится, но это будет неуважительно по отношению к другим звездам. Были сезоны когда и Джордан должен был брать МВП и Джеймс, но отдавали другим. И это более справедливо, мне кажется. А то может превратится как в футболе с золотым мячом. Нельзя так переоценивать одного, и недооценивать других.
Должен был брать, но отдавали другим и это справедливо? Точно известно значение этого слова?
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Джонни-массажист
Стареет........
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Tolball
Ответ Андрей 13
Думаю что если Денвер будет по итогам выше Далласа, и если Дончичу удастся сохранить эти цифры. То предпочтение отдадут ему. Третий МВП для Йокича это слишком, он хоть и делает стату и игра вокруг него строится, но это будет неуважительно по отношению к другим звездам. Были сезоны когда и Джордан должен был брать МВП и Джеймс, но отдавали другим. И это более справедливо, мне кажется. А то может превратится как в футболе с золотым мячом. Нельзя так переоценивать одного, и недооценивать других.
На сейчас по итогу как выступает Денвер и Йокич,то ему нельзя не дать МВП,да и на сейчас,если все же у серба украдут третий подряд,то скорее всего он достанется Эмбииду или Тейтуму,благодаря лидерству их команд.
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Андрей 13
Ответ Cubs-V
Йокич пока первый. 72% У Луки 6% Возьмет, если будет колоссальный стрик до 1 места по итогам регулярки.
Думаю что если Денвер будет по итогам выше Далласа, и если Дончичу удастся сохранить эти цифры. То предпочтение отдадут ему. Третий МВП для Йокича это слишком, он хоть и делает стату и игра вокруг него строится, но это будет неуважительно по отношению к другим звездам. Были сезоны когда и Джордан должен был брать МВП и Джеймс, но отдавали другим. И это более справедливо, мне кажется. А то может превратится как в футболе с золотым мячом. Нельзя так переоценивать одного, и недооценивать других.
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Cubs-V
Ответ Андрей 13
Нельзя травмироваться, так близко к МВП в этом сезоне. Впрочем, с его стилем игры, я думаю награду эту он возьмет.
Йокич пока первый. 72%
У Луки 6%
Возьмет, если будет колоссальный стрик до 1 места по итогам регулярки.
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Андрей 13
Нельзя травмироваться, так близко к МВП в этом сезоне. Впрочем, с его стилем игры, я думаю награду эту он возьмет.
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-7
-4
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uncledrew
Никто не хочет ехать в Солт-Лейк Юту))
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