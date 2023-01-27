Лука Дончич избежал серьезной травмы голеностопного сустава
Разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава, сообщает инсайдер ESPN Эдриван Воджнаровски.
Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.
Дончич получил травму на первых минутах гостевого матча с «Финиксом» (99:95). Словенец наступил на ногу игрока «Санз», что привело к травме. Баскетболист покинул площадку, прихрамывая.
Лука провел в игре 3 минуты, отметившись одним подбором.
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У Луки 6%
Возьмет, если будет колоссальный стрик до 1 места по итогам регулярки.