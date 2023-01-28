Стефена Карри оштрафовали на 25000 долларов за то, что он бросил капу на трибуны

Теги Голден Стэйт НБА штрафы Стефен Карри Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри заплатит 25000 долларов в качестве штрафа. Как объявил вице-президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс, игрока накажут за то, что он выбросил капу в сторону трибун.

Инцидент с Карри произошел в концовке домашнего матча с «Мемфисом» (122:120). За 1:14 до конца четвертой четверти лидер «Уорриорс» расстроился из-за неумных действий защитника Джордана Пула и бросил капу, находясь в центре площадки. Хотя Карри ни в кого не попал, он получил техническое замечание и был удален до конца встречи.  

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