Защитник « » заплатит 25000 долларов в качестве штрафа. Как объявил вице-президент по баскетбольным операциям Джо Дюмарс, игрока накажут за то, что он выбросил капу в сторону трибун.

Инцидент с Карри произошел в концовке домашнего матча с «Мемфисом» (122:120). За 1:14 до конца четвертой четверти лидер «Уорриорс» расстроился из-за неумных действий защитника Джордана Пула и бросил капу, находясь в центре площадки. Хотя Карри ни в кого не попал, он получил техническое замечание и был удален до конца встречи.