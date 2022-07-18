Виктор Кейру – о переходе Жан-Шарля в ЦСКА: «Хороший игрок и удачное подписание»

Бывший защитник ЦСКА Виктор Кейру прокомментировал переход в московский клуб французского форварда Ливио Жан-Шарля.

«Не могу сказать, что очень хорошо знаком с игроком: что-то видел и что-то слышал. Но, если учитывать, что в прошлом году Жан-Шарль выступал в , участвовал в «Финале четырех», то это, конечно же, радует. Тем более ему 28 лет — хороший возраст для баскетболиста.

Поэтому думаю, что хороший игрок и хорошее, удачное подписание в любом случае», — сказал Кейру.

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