«Юта» не намерена обменивать Маркканена, Кесслера и Агбаджи
«Юта» не готова обсуждать возможные обмены с участием форварда Лаури Маркканена (25 лет, 213 см), а также новичков Уокера Кесслера (21 год, 216 см) и Очаи Агбаджи (22 года, 196 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.
На прошлой неделе Стейн сообщал, что большая часть состава «Джаз» доступна для обмена.
Клуб рассматривает варианты обмена Майка Конли. «Клипперс», «Лейкерс» и «Тимбервулвс» заинтересованы в разыгрывающем.
Ранее в этом месяце Джордан Кларксон также заявил, что не обсуждал с командой продление контракта.
Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка
Конли сейчас в любой сплетни про трейд фигурирует