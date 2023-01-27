«Юта» не намерена обменивать Маркканена, Кесслера и Агбаджи

Теги возможные переходы НБА Юта Майк Конли Джордан Кларксон Лаури Маркканен Очаи Агбаджи Уокер Кесслер Баскетбол

«Юта» не готова обсуждать возможные обмены с участием форварда Лаури Маркканена (25 лет, 213 см), а также новичков Уокера Кесслера (21 год, 216 см) и Очаи Агбаджи (22 года, 196 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

На прошлой неделе Стейн сообщал, что большая часть состава «Джаз» доступна для обмена.

Клуб рассматривает варианты обмена Майка Конли. «Клипперс», «Лейкерс» и «Тимбервулвс» заинтересованы в разыгрывающем.

Ранее в этом месяце Джордан Кларксон также заявил, что не обсуждал с командой продление контракта.

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2 комментария

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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Fluggaenk Dechioebolsen
Больше престарелых разыгрывающих в ЛАЛ, еще больше
Карри 35 Вестбрук его моложе где-то на полгода так кто из них престарелый ? И где здесь вообще слово про Лейкерс..
Конли сейчас в любой сплетни про трейд фигурирует
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-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fluggaenk Dechioebolsen
Больше престарелых разыгрывающих в ЛАЛ, еще больше
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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