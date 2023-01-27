«Юта» не намерена обменивать Маркканена, Кесслера и Агбаджи

«Юта» не готова обсуждать возможные обмены с участием форварда (25 лет, 213 см), а также новичков (21 год, 216 см) и Очаи Агбаджи (22 года, 196 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

На прошлой неделе Стейн сообщал, что большая часть состава «Джаз» доступна для обмена.

Клуб рассматривает варианты обмена . «Клипперс», «Лейкерс» и «Тимбервулвс» заинтересованы в разыгрывающем.

Ранее в этом месяце также заявил, что не обсуждал с командой продление контракта.

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