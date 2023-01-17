Член Зала славы, эксперт в эфире TNT усомнился в перспективах «Никс».

Коллега Баркли Кенни Смит выразил мнение, что «Нью-Йорку» не хватает «одного сильного игрока для того, чтобы стать элитной командой».

«У « » неплохая, крепкая команда. Они стараются. На этом все. Кенни, ты говоришь, что им нужен один игрок. «Никс» станут элитной командой, только если получат , и ... Пока что они даже не приблизились к этому статусу», – заявил Баркли.

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