Чарльз Баркли: «Никс» станут элитной командой, только если получат Янниса, Леброна и Дюрэнта»

Теги Леброн Джеймс Нью-Йорк НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Кенни Смит Яннис Адетокумбо Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли в эфире TNT усомнился в перспективах «Никс».

Коллега Баркли Кенни Смит выразил мнение, что «Нью-Йорку» не хватает «одного сильного игрока для того, чтобы стать элитной командой».

«У «Нью-Йорка» неплохая, крепкая команда. Они стараются. На этом все. Кенни, ты говоришь, что им нужен один игрок. «Никс» станут элитной командой, только если получат Янниса, Леброна и Дюрэнта... Пока что они даже не приблизились к этому статусу», – заявил Баркли.

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1 комментарий

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Muskat
Надеюсь они не получат ни одного из данных конкретных персонажей, тогда действительно могут и стать топ командой конференции.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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