Чарльз Баркли – о Руди Гобере: «Тимбервулвс» совершили худший обмен в истории НБА»

Теги Миннесота НБА Чарльз Баркли Юта Руди Гобер Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал переход центрового Руди Гобера в «Миннесоту» худшим обменом в истории лиги.

«Тимбервулвс» совершили худший обмен в истории НБА… Это был такой глупый обмен», – сказал Баркли.

Летом 2022 года «Миннесота» приобрела француза у «Юты» в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

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2 комментария

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Tim Timson
Ну толком никого не отдали. Пики ну что поделать. Не уверен что если сейчас выставить Гобера или Таунса на обмен что они не получат свое назад).. рискнули. Пока в минус
+1
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+1
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Свежий
Они же еще и рынок обменов на тот момент сломали, из-за чего Дюрант остался в Нетс, может оно и к лучшему. Ну а сам обмен — в начале 2000-х зашел бы, но уже не в эту эпоху, менеджмент Волков опоздал на 20 лет 🥴
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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