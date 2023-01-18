Чарльз Баркли – о Руди Гобере: «Тимбервулвс» совершили худший обмен в истории НБА»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал переход центрового в «Миннесоту» худшим обменом в истории лиги.

«Тимбервулвс» совершили худший обмен в истории НБА… Это был такой глупый обмен», – сказал Баркли.

Летом 2022 года «Миннесота» приобрела француза у «Юты» в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

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