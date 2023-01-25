Шабазз Напьер близок к подписанию контракта с «Миланом» (Encestando)

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Бывший игрок НБА Шабазз Напьер (31 год, 185 см), несмотря на серьезный интерес со стороны «Панатинаикоса», ведет переговоры с «Миланом». По информации Encestando, стороны очень близки к подписанию контракта.

Ранее греческие СМИ сообщали, что Напьер близок к подписанию соглашения с «Пао».

Напьер начинал сезон-21/22 в «Зените», но быстро получил травму и пропустил длительный период. В феврале 31-летний американец покинул Россию.

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3 комментария

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sonny91
будет водить и мяч в атаку и закидывать в пост большому, больше от защитников мессина не требует. ну и умирать в защите, в чем я сильно сомневаюсь. стилистически им сейчас подошел бы пиерия хенри. если посмеет бросить трешку сядет на лавку
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Russ Ivan
Милан более хитовое место для отдыха и лечения, чем Афины и напрягаться у мессины не надо, всё время пешком спиной вперёд...
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Сергей Орлов
Пока Мессину не выгонят, ничего не изменится.
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