Шабазз Напьер близок к подписанию контракта с «Миланом» (Encestando)

Бывший игрок НБА Шабазз Напьер (31 год, 185 см), несмотря на серьезный интерес со стороны « », ведет переговоры с « ». По информации Encestando, стороны очень близки к подписанию контракта.

Ранее греческие СМИ сообщали, что Напьер близок к подписанию соглашения с «Пао».

Напьер начинал сезон-21/22 в «Зените», но быстро получил травму и пропустил длительный период. В феврале 31-летний американец покинул Россию.

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