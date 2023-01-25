Шабазз Напьер близок к подписанию контракта с «Миланом» (Encestando)
Бывший игрок НБА Шабазз Напьер (31 год, 185 см), несмотря на серьезный интерес со стороны «Панатинаикоса», ведет переговоры с «Миланом». По информации Encestando, стороны очень близки к подписанию контракта.
Ранее греческие СМИ сообщали, что Напьер близок к подписанию соглашения с «Пао».
Напьер начинал сезон-21/22 в «Зените», но быстро получил травму и пропустил длительный период. В феврале 31-летний американец покинул Россию.
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