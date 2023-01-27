«Автодор» уволил третьего главного тренера за сезон. Бранислав Вичентич сменил Дарко Руссо
«Автодор» объявил о назначении Бранислава Вичентича на пост главного тренера команды.
Сербский специалист сменил Дарко Руссо, который возглавил команду в ноябре. Это уже третья смена главного тренера для саратовской команды в этом сезоне.
В тренерский штаб также войдет Деян Парежанин, ранее работавший в «Астане».
Будучи игроком, Вичентич выступал за «Локомотив» (Минеральные воды) и УНИКС (Казань) в период с 2000 по 2002 год. Тренерскую карьеру он начал в «Црвене звезде», затем работал в сербских командах «Мега» и «Београд», боснийском «Радник Биелина», латвийском «Лиепаяс Лаувас», японском «San-en NeoPhoenix», а также юношеской сборной Бахрейна.
Прошлый сезон Вичентич завершал в команде «Earth Friends Tokyo Z», которая выступает во второй японский лиге.
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С хорошим полукрюком с трёх метров.
Но в защите старался.
(Я больше о тренерах) )
Успехов Брониславу.
Если что, потом к нам в УНИКС перейдёт (Оливера Поповича хотел бы видеть в штабе). )