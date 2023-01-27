«Автодор» уволил третьего главного тренера за сезон. Бранислав Вичентич сменил Дарко Руссо

Теги Автодор Единая лига ВТБ Дарко Руссо Баскетбол

«Автодор» объявил о назначении Бранислава Вичентича на пост главного тренера команды.

Сербский специалист сменил Дарко Руссо, который возглавил команду в ноябре. Это уже третья смена главного тренера для саратовской команды в этом сезоне.

В тренерский штаб также войдет Деян Парежанин, ранее работавший в «Астане».

Будучи игроком, Вичентич выступал за «Локомотив» (Минеральные воды) и УНИКС (Казань) в период с 2000 по 2002 год. Тренерскую карьеру он начал в «Црвене звезде», затем работал в сербских командах «Мега» и «Београд», боснийском «Радник Биелина», латвийском «Лиепаяс Лаувас», японском «San-en NeoPhoenix», а также юношеской сборной Бахрейна.

Прошлый сезон Вичентич завершал в команде «Earth Friends Tokyo Z», которая выступает во второй японский лиге.

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13 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ Vshjr
Про Уисби я до сих пор помню характеристику из СЭ: на поверку оказался баскетболистом туповатым, для таких тактические изыски Еремина - темный лес. Хотя атлетичный малый был, не спорю
Да.)

С хорошим полукрюком с трёх метров.
Но в защите старался.

(Я больше о тренерах) )
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Сергей Орлов
Ответ Vshjr
Энсти - австралиец. Мршич правда тоже босниец, а не серб, но я написал кого с ходу вспомнил
Да я понимаю, просто что-то вспомнился)
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Vshjr
Ответ ...Quo Vadis...
Глен Уисби.)
Про Уисби я до сих пор помню характеристику из СЭ: на поверку оказался баскетболистом туповатым, для таких тактические изыски Еремина - темный лес. Хотя атлетичный малый был, не спорю
0
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Vshjr
Ответ Сергей Орлов
Кристофер Энсти)
Энсти - австралиец. Мршич правда тоже босниец, а не серб, но я написал кого с ходу вспомнил
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...Quo Vadis...
Ответ Vshjr
Сначала он брал Павичевича, который учился в Казани. Теперь Вичентича, который играл в Минводах и Казани. Игрок-то был неплохой, спору нет, с броском. Но кто следующий на очереди? Слободан Шливанчанин? Оливер Попович? Душко Саванович? Дамир Мршич?
Глен Уисби.)
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...Quo Vadis...
Ни фига себе, кто.)

Успехов Брониславу.

Если что, потом к нам в УНИКС перейдёт (Оливера Поповича хотел бы видеть в штабе). )
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Daniil_Piter
У кого-нибудь есть полный список главных тренеров Автодора в эпоху Родионова?
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гилберт
Тренеры у Родионова как путаны.
0
-1
-1
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Сергей Орлов
Ответ Vshjr
Сначала он брал Павичевича, который учился в Казани. Теперь Вичентича, который играл в Минводах и Казани. Игрок-то был неплохой, спору нет, с броском. Но кто следующий на очереди? Слободан Шливанчанин? Оливер Попович? Душко Саванович? Дамир Мршич?
Кристофер Энсти)
+1
0
+1
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Vshjr
Сначала он брал Павичевича, который учился в Казани. Теперь Вичентича, который играл в Минводах и Казани. Игрок-то был неплохой, спору нет, с броском. Но кто следующий на очереди? Слободан Шливанчанин? Оливер Попович? Душко Саванович? Дамир Мршич?
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Родионов, натурально, сумасшедший.
+6
0
+6
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Julius Nwosu
Старый баран... Редкий случай в спорте, когда один и тот же человек топит своё детище. Обычно создают одни, а рушат другие. Но Родя сначала сам, в 90-е сделал имя Автодору, но сам же много лет подряд устраивает цирк Шапито из своего творения.
+8
0
+8
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Сергей Поляков
Ничего нового.
+4
0
+4
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