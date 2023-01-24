Райан Боутрайт перешел из «Автодора» в «Парму»

«Парма» подписала контракт с разыгрывающим Райаном Боутрайтом (30 лет, 180 см), который ранее выступал за « ».

Соглашение американского баскетболиста с пермским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В составе «Автодора» Боутрайт провел 15 матчей в лиге ВТБ-2022/23, набирая в среднем 13,2 очка, 6,7 передачи и 1,3 перехвата.

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