Уилли Рид продолжит карьеру в «Фуэнлабраде»

Теги переходы чемпионат Испании Фуэнлабрада Уилли Рид Баскетбол

Центровой Уилли Рид (32 года, 211 см) и испанская «Фуэнлабрада» договорились о подписании контракта. 

Последние два сезона Рид провел в составе «Будучности». В минувшем розыгрыше Адриатической лиги он набирал в среднем по 13,3 очка и 6,6 подбора за игру.

В послужном списке Уилли три сезона в НБА, он защищал цвета «Бруклина», «Майами», «Клипперс» и «Детройта».

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий