Уилли Рид продолжит карьеру в «Фуэнлабраде»

Центровой Уилли Рид (32 года, 211 см) и испанская « » договорились о подписании контракта.

Последние два сезона Рид провел в составе «Будучности». В минувшем розыгрыше Адриатической лиги он набирал в среднем по 13,3 очка и 6,6 подбора за игру.

В послужном списке Уилли три сезона в НБА, он защищал цвета «Бруклина», «Майами», «Клипперс» и «Детройта».

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