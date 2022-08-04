«Фуэнлабрада» объявила о переходе Павла Савкова на правах аренды

«Фуэнлабрада» на один сезон арендовала у атакующего защитника Павла Савкова (20 лет, 201 см).

Последние несколько лет российский игрок находился в системе «Басконии», которая принимает участие в Евролиге.

В прошлом сезоне Савков выступал за клуб второго дивизиона Испании «Ираурги», набирая 12,3 очка и 2,5 подбора в среднем за матч при 39% из-за дуги.

Осенью 2021 года Eurohoops в своем рейтинге поставил Павла на третье место в списке лучших европейских игроков 2002 года рождения.

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