«Фуэнлабрада» арендует Павла Савкова у «Басконии»

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«Фуэнлабрада» арендует атакующего защитника Павла Савкова (20 лет, 201 см), сообщает Eurohoops.

Последние несколько лет российский игрок развивается в системе «Басконии», которая принимает участие в Евролиге.

В прошлом сезоне Савков выступал за клуб второго дивизиона Испании «Ираурги», набирая 12,3 очка и 2,5 подбора в среднем за матч.

Павел является одним из самых перспективных баскетболистов Европы. Осенью 2021 года рейтинг Eurohopes поставил его на третье место в списке европейских игроков 2002 года рождения.

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