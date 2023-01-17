Павел Савков вернулся в «Басконию»

Российский форвард (20 лет, 201 см) вернулся в «Басконию», пишет Телеграм-канал «Перехват».

Савков провел первую половину сезона в «Фуэнлабраде» на условиях аренды, но не сумел закрепиться в ротации этой команды. Он провел 11 матчей в чемпионате Испании, в среднем набирая 1,2 очка за 4,7 минуты на площадке.

В данный момент Савков принимает участие в тренировках основной команды «Басконии». Отмечается, что клуб хочет отправить игрока в такую аренду, в которой он будет получать достаточно игрового времени.

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