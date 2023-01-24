«Црвена Звезда» может бойкотировать Кубок Радивоя Корача из-за отказа «Партизана» играть в плей-офф чемпионата Сербии-2022

«Црвена Звезда» выступила с заявлением по поводу отказа « » участвовать в плей-офф чемпионата Сербии-2022.

В прошлом сезоне «Партизан» самовольно покинул плей-офф Сербской баскетбольной лиги (KLS), мотивируя свое решение поведением болельщиков во время финала лиги-2022.

По правилам Сербской лиги клуб мог быть наказан переводом в третий дивизион соревнований, но в итоге отделался штрафом (около 15 000 евро), а также временным отстранением директора Деяна Кияновича (6 месяцев) и главного тренера Желимира Обрадовича (4 матча).

« » публично выразила недовольство данным решением. Клуб также заявил, что может бойкотировать предстоящий Кубок Родивоя Корача (15-18 февраля), действующим победителем которого он является.

«Правила ясны, но не соблюдаются. Наш клуб не имеет права молчать об этой попытке унизить национальный чемпионат. Кто наложит санкции на «Црвену Звезду», если команда не появится на финале Кубка Радивоя Корача?» – говорится в заявлении «Црвены Звезды».

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино