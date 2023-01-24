Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Цедевиту-Олимпию», «Мега» была сильнее «Задара»
В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.
Сербская «Црвена Звезда» обыграла словенскую «Цедевиту-Олимпию», сербская «Мега» была сильнее хорватского «Задара».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 января, 20.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Кампаццо (19), Вильдоса (15 + 6 передач), Лазич (6), Бентил (5), Кузмич (0) – старт; Добрич (18), Петрушев (13 + 7 подборов), Недович (8), Митрович (8), Лазаревич (6), Иванович (2).
- Дата проведения
- 23 января, 22.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
- Мега
- Рудан (16 + 13 подборов), Казалон (11), Джуришич (10), Malik Rorie (8), Kovačević (3) – старт; Grbović (10), Ускокович (9), Церовина (9 + 6 передач), Бранкович (4), Стефанович (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 8-8, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 7-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-12, Скопье Северная Македония - 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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