Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Цедевиту-Олимпию», «Мега» была сильнее «Задара»

В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата лиги прошли два матча.

Сербская «Црвена Звезда» обыграла словенскую «Цедевиту-Олимпию», сербская «Мега» была сильнее хорватского «Задара».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 8-8, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 7-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-12, Скопье Северная Македония - 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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