Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Цедевиту-Олимпию», «Мега» была сильнее «Задара»

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В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.

Сербская «Црвена Звезда» обыграла словенскую «Цедевиту-Олимпию», сербская «Мега» была сильнее хорватского «Задара».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS – Цедевита Олимпия 100:95 (26:23, 29:26, 29:23, 16:23)
Дата проведения
23 января, 20.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Кампаццо (19), Вильдоса (15 + 6 передач), Лазич (6), Бентил (5), Кузмич (0) – старт; Добрич (18), Петрушев (13 + 7 подборов), Недович (8), Митрович (8), Лазаревич (6), Иванович (2).
Цедевита Олимпия
Феррелл (24 + 7 передач), Адамс (16), Еремич (16), Мурич (6), Омич (5 + 9 подборов) – старт; Алибегович (14), Радович (8), Ребец (6 + 8 передач), Гнидич (0), Мулалич (0).

Мега – Задар 80:77 (24:20, 16:18, 17:20, 23:19)
Дата проведения
23 января, 22.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча
Мега
Рудан (16 + 13 подборов), Казалон (11), Джуришич (10), Malik Rorie (8), Kovačević (3) – старт; Grbović (10), Ускокович (9), Церовина (9 + 6 передач), Бранкович (4), Стефанович (0).
Задар
Божич (26 + 10 подборов + 7 передач), Йордано (18), Дрежняк (10), Ramljak (3), Šantelj (3) – старт; Lakić (8), Davis Jr (5), Чампара (2), Жганец (2).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 8-8, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 7-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-12, Скопье Северная Македония - 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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