Даниил Серохвостов: «Европейский баскетбол — это как Кубок России по биатлону»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Кубок мира по биатлону Кубок России Единая лига ВТБ Даниил Серохвостов Баскетбол

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в интервью «Матч ТВ» заявил, что европейский баскетбол по сравнению с НБА — это как Кубок России по биатлону по сравнению с Кубком мира.

— Какие виды спорта тебе интересны?

— Баскетбол, сноуборд. Недавно прошел турнир по сноуборду в Лааксе, следил, смотрел финалы. И сам катаюсь на сноуборде. За баскетболом сейчас слежу не так пристально, как раньше, но мне всегда интересно, какие трансферы, что вообще там происходит.

— Баскетбол европейский или НБА?

— НБА, конечно! Европейский — это скучно. Европейский баскетбол — это как Кубок России по биатлону. То же самое», — сказал победитель этапа Кубка мира.

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8 комментариев

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kaissa
С точки зрения биатлониста вполне возможно.)))
+2
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+2
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udod
вкусовщина, кому что нравится, тут и спорить то не о чем
мне, например, тоже не интересен евробаскет, в отличии от НБА
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Чудинов Дмитрий
Ответ Ольга Иванова
Он сказал, как есть! Большинство матчей Евролиги - скучно и неинтересно!
Конечно нет )) Если смотреть шоу с точки зрения желания увидеть данки и трехи с 8 метров, то да, скучно. А если смотреть баскетбол, то Евролига - самое то.
+11
-3
+8
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Can
езда на автомобиле это как ходьба по бумаге
+2
0
+2
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Iuasamotu
Сам валенок и других валенками обзывает
+5
-4
+1
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jxx6d77ydn
Ответ Ольга Иванова
Он сказал, как есть! Большинство матчей Евролиги - скучно и неинтересно!
Большинство матчей регулярки НБА, скучно и не интересно.
+15
-3
+12
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Ольга Иванова
Ответ GuillermoCoria
Мдаа, ты видимо тот ещё ценитель...
Он сказал, как есть! Большинство матчей Евролиги - скучно и неинтересно!
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Мдаа, ты видимо тот ещё ценитель...
+16
-8
+8
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