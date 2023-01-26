Даниил Серохвостов: «Европейский баскетбол — это как Кубок России по биатлону»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в интервью «Матч ТВ» заявил, что европейский баскетбол по сравнению с — это как Кубок России по биатлону по сравнению с Кубком мира.

— Какие виды спорта тебе интересны?

— Баскетбол, сноуборд. Недавно прошел турнир по сноуборду в Лааксе, следил, смотрел финалы. И сам катаюсь на сноуборде. За баскетболом сейчас слежу не так пристально, как раньше, но мне всегда интересно, какие трансферы, что вообще там происходит.

— Баскетбол европейский или НБА?

— НБА, конечно! Европейский — это скучно. Европейский баскетбол — это как Кубок России по биатлону. То же самое», — сказал победитель этапа Кубка мира.

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