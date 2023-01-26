Разыгрывающий «Нового Орлеана» подписал долгосрочный контракт с брендом PEAK.

PЕАК – китайский производитель, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря.

Альварадо станет хедлайнером серии баскетбольных кроссовок Attitude и будет участвовать в рекламных кампаниях бренда.

Уникальный стиль защиты у этого парня из НБА: прячется, чтобы украсть мяч. Заслужил прозвище GTA!