Хосе Альварадо подписал долгосрочный контракт с китайским брендом PEAK
Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо подписал долгосрочный контракт с брендом PEAK.
PЕАК – китайский производитель, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря.
Альварадо станет хедлайнером серии баскетбольных кроссовок Attitude и будет участвовать в рекламных кампаниях бренда.
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