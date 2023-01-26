Хосе Альварадо подписал долгосрочный контракт с китайским брендом PEAK

Теги Новый Орлеан НБА фото Хосе Альварадо Баскетбол

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо подписал долгосрочный контракт с брендом PEAK.

PЕАК – китайский производитель, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря.

Альварадо станет хедлайнером серии баскетбольных кроссовок Attitude и будет участвовать в рекламных кампаниях бренда.

Уникальный стиль защиты у этого парня из НБА: прячется, чтобы украсть мяч. Заслужил прозвище GTA!

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11 комментариев

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МЗ
Играл в двух пиках. Топовая обувь, очень удобная и лёгкая. Для меня главное было вентиляция и тракция- оба параметра была на высоте. Единственный минус- сейчас у пика новые модели уже не то что бы очень доступные...
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Lay's
Ответ Илья Савчук
Ну это у нас такие неадекватные цены, например ANTA KT8 в китае стоит тысяч 6-7, с доставкой в РФ это будет 9-10 к , что супер адекватно, а у нас Анты эти же стоят под 20 к. За 20 к можно топовые модели найк брать
Понимаю) я просто сам когда жил в Китае и выбирал между линингами и найками за одну цену, я склонился к покупке найков)
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Илья Савчук
Ответ Lay's
да, еще они, как бы иронично не было, по цене им не уступают) подешевле были бы - вообще милое дело было бы)
Ну это у нас такие неадекватные цены, например ANTA KT8 в китае стоит тысяч 6-7, с доставкой в РФ это будет 9-10 к , что супер адекватно, а у нас Анты эти же стоят под 20 к. За 20 к можно топовые модели найк брать
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0
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Lay's
Ответ Илья Савчук
Китайские бренды уже ничем не уступают топовым брендам ни по материалам, ни по технологиям. Достаточно посмотреть обзоры на последние модели Анты или Лининг
да, еще они, как бы иронично не было, по цене им не уступают) подешевле были бы - вообще милое дело было бы)
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+2
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Илья Савчук
Ответ Lay's
А китайские модельки неплохие на первый взгляд) помню до прихода Вэйда к лининг китайцы тапки не очень делали, а теперь дизайн вполне себе)
Китайские бренды уже ничем не уступают топовым брендам ни по материалам, ни по технологиям. Достаточно посмотреть обзоры на последние модели Анты или Лининг
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+3
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Райли Карри
Будет эпично если реак будет воровать дизайны как альворадо мячи
+3
0
+3
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Sonder
Ответ Tim Timson
А зачем он ноги так заматывает? А вообще Авторадио хороший весёлый парень. С бумбоксом ходит)
я бы после дня ног тоже так икры тейпировал, гениально
иначе ходить не получается
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Mikael Rikhard
дизайн ок
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Lay's
А китайские модельки неплохие на первый взгляд) помню до прихода Вэйда к лининг китайцы тапки не очень делали, а теперь дизайн вполне себе)
+6
0
+6
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Tim Timson
А зачем он ноги так заматывает? А вообще Авторадио хороший весёлый парень. С бумбоксом ходит)
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-1
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The_Enot
Энес Кантер Фридом твой выход.
+2
-3
-1
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