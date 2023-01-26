«Хороший бросок, хорошая игра». Кори Хиггинс рассказал о сообщении от Майкла Джордана во время «Финала четырех» 2021 года

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Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс рассказал о сообщении, которое он получил от своего крестного Майкла Джордана после победного броска в полуфинале Евролиги 2021 года против «Милана». 

«Он написал мне: «Хороший бросок, хорошая игра». Вот так просто все и было. Ничего необычного. По-моему, он написал не сразу после матча. Может быть, через несколько дней. Я не помню.

Я получал отзывы только от отца. Он был главным человеком в моей баскетбольной жизни. Конечно, он общался с Майклом Джорданом, но это было больше похоже на шутливые отношения, чем на конструктивную критику.

Многие сравнивали мой бросок с броском Джордана в финале НБА 1998 года. Но они абсолютно не похожи. Мой бросок был в быстром отрыве. Но все любят вспоминать, что он мой крестный, так что это ожидаемо», – сказал Хиггинс.

Отец Кори Хиггинса, Род Хиггинс, является бывшим игроком «Чикаго» и президентом по баскетбольным операциям «Шарлотт».

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2 комментария

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...Quo Vadis...
Круто.

Дорогого стоит.
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Евгений Земсков
Взял бы его в шарлот
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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