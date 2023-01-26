«Хороший бросок, хорошая игра». Кори Хиггинс рассказал о сообщении от Майкла Джордана во время «Финала четырех» 2021 года

Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс рассказал о сообщении, которое он получил от своего крестного после победного броска в полуфинале 2021 года против «Милана».

«Он написал мне: «Хороший бросок, хорошая игра». Вот так просто все и было. Ничего необычного. По-моему, он написал не сразу после матча. Может быть, через несколько дней. Я не помню.

Я получал отзывы только от отца. Он был главным человеком в моей баскетбольной жизни. Конечно, он общался с Майклом Джорданом, но это было больше похоже на шутливые отношения, чем на конструктивную критику.

Многие сравнивали мой бросок с броском Джордана в финале 1998 года. Но они абсолютно не похожи. Мой бросок был в быстром отрыве. Но все любят вспоминать, что он мой крестный, так что это ожидаемо», – сказал Хиггинс.

Отец Кори Хиггинса, Род Хиггинс, является бывшим игроком «Чикаго» и президентом по баскетбольным операциям «Шарлотт».

«Финал четырех» – супершоу! Такого напряжения, такой концентрации событий нигде не найти