«Хороший бросок, хорошая игра». Кори Хиггинс рассказал о сообщении от Майкла Джордана во время «Финала четырех» 2021 года
Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс рассказал о сообщении, которое он получил от своего крестного Майкла Джордана после победного броска в полуфинале Евролиги 2021 года против «Милана».
«Он написал мне: «Хороший бросок, хорошая игра». Вот так просто все и было. Ничего необычного. По-моему, он написал не сразу после матча. Может быть, через несколько дней. Я не помню.
Я получал отзывы только от отца. Он был главным человеком в моей баскетбольной жизни. Конечно, он общался с Майклом Джорданом, но это было больше похоже на шутливые отношения, чем на конструктивную критику.
Многие сравнивали мой бросок с броском Джордана в финале НБА 1998 года. Но они абсолютно не похожи. Мой бросок был в быстром отрыве. Но все любят вспоминать, что он мой крестный, так что это ожидаемо», – сказал Хиггинс.
Отец Кори Хиггинса, Род Хиггинс, является бывшим игроком «Чикаго» и президентом по баскетбольным операциям «Шарлотт».
«Финал четырех» – супершоу! Такого напряжения, такой концентрации событий нигде не найти
Дорогого стоит.