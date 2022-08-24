Андрей Ватутин: «Пора прекратить вспоминать героев былых времен, класс пришедших игроков объективно иной»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил качество работы клуба на рынке свободных агентов в нынешнее межсезонье.

«Мы взяли тех россиян, кого смогли. Не скрою, хотелось большего, но это рынок, кто-то предпочел остаться на прежнем месте, по кому-то не удалось найти финансового понимания. Вообще отказаться от иностранцев? Ни в коем случае. К сожалению, пока в России нет достаточного количества баскетболистов высокого уровня, чтобы укомплектовать десять команд.

Пора прекратить жить воспоминаниями об испанце Родригесе, французе Де Коло, американцах Хиггинсе, Клайберне и других героях былых времен. Да, класс пришедших объективно иной, но они выбрали ЦСКА в очень непростой период для клуба, и мы верим в их желание побеждать вместе с нами.

«Нашим планом было к началу сезона приобрести пять легионеров, оставив еще одну позицию «про запас». Пятым должен стать защитник, предпочтительно плеймейкер, но достойной кандидатуры мы пока не нашли. Время до старта сезона еще есть. А в распоряжении тренеров есть , вернувшийся из нижегородской аренды – возможно, он проявит себя на предсезонке», – сказал Ватутин.

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