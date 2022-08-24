Андрей Ватутин: «Пора прекратить вспоминать героев былых времен, класс пришедших игроков объективно иной»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Серхио Родригес Нандо Де Коло Единая лига ВТБ Кори Хиггинс Уилл Клайберн Антон Карданахишвили Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил качество работы клуба на рынке свободных агентов в нынешнее межсезонье.

«Мы взяли тех россиян, кого смогли. Не скрою, хотелось большего, но это рынок, кто-то предпочел остаться на прежнем месте, по кому-то не удалось найти финансового понимания. Вообще отказаться от иностранцев? Ни в коем случае. К сожалению, пока в России нет достаточного количества баскетболистов высокого уровня, чтобы укомплектовать десять команд.

Пора прекратить жить воспоминаниями об испанце Родригесе, французе Де Коло, американцах Хиггинсе, Клайберне и других героях былых времен. Да, класс пришедших объективно иной, но они выбрали ЦСКА в очень непростой период для клуба, и мы верим в их желание побеждать вместе с нами.

«Нашим планом было к началу сезона приобрести пять легионеров, оставив еще одну позицию «про запас». Пятым должен стать защитник, предпочтительно плеймейкер, но достойной кандидатуры мы пока не нашли. Время до старта сезона еще есть. А в распоряжении тренеров есть Антон Карданахишвили, вернувшийся из нижегородской аренды – возможно, он проявит себя на предсезонке», – сказал Ватутин.

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