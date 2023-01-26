«Зенит» объявил о подписании контракта с Адриеном Морманом
«Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом Адриеном Морманом (34 года, 203 см). Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Француз будет выступать за петербургскую команду под 18-м номером.
Морман является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфеса» (2021, 2022). Минувшим летом форвард перешел в «Монако», но недавно покинул клуб, так как перестал попадать в ротацию.
В Евролиге-2022/23 французский баскетболист провел 16 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и 2,8 подбора за 14,6 минуты на площадке.
А вообще качественный игрок, Зенит хорошо сработал