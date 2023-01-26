«Зенит» объявил о подписании контракта с Адриеном Морманом

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Адриен Морман Монако Баскетбол

«Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом Адриеном Морманом (34 года, 203 см). Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Француз будет выступать за петербургскую команду под 18-м номером.

Морман является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфеса» (2021, 2022). Минувшим летом форвард перешел в «Монако», но недавно покинул клуб, так как перестал попадать в ротацию.

В Евролиге-2022/23 французский баскетболист провел 16 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и 2,8 подбора за 14,6 минуты на площадке.

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8 комментариев

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заляпут
Ответ Сергей Поляков
Твое "экспертное",ослоумное мнение никому не интересно.
Ты кто ?
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madtank
Хорошее пополнение, уже на сайте в составе основной команды, но слух про Хэмма. Зубков, Торопов, Томпкинс. Что то многовато они народу под кольцом собирают на одного Милутинова.
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vlasovsport
Контракт в рублях заключили?
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-2
-2
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Сергей Поляков
Ответ Serge Vendino
Тоже в сборную больше не возьмут? А вообще качественный игрок, Зенит хорошо сработал
Он там и не был.34 года....Но в нынешнем сезоне не худший вариант.Ждем Хэмма.
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Сергей Поляков
Ответ заляпут
Приехал за большие бабки доигрывать в самую неразвитую и никому не нужную лигу
Твое "экспертное",ослоумное мнение никому не интересно.
+5
-1
+4
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Евгений Благолев
Ответ заляпут
Приехал за большие бабки доигрывать в самую неразвитую и никому не нужную лигу
Прокопенко, перелогинься
+7
-1
+6
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заляпут
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
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Serge Vendino
Тоже в сборную больше не возьмут?
А вообще качественный игрок, Зенит хорошо сработал
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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