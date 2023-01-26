Ройс Хэмм уже тренируется с «Зенитом». Клуб объявит о переходе в ближайшее время
«Зенит» собирается усилить состав тяжелым форвардом «Антверпа» Ройсом Хэммом (23 года, 206 см)
Как сообщает телеграм-канал «Кудри Ларкина», Хэмм уже находится в расположении санкт-петербургского клуба.
«Зенит» еще не объявил о подписании игрока, но американский бигмен уже тренируется с командой. Он летал в Екатеринбург на матч Кубка России с «Уралмашем».
«Зенит» объявит о подписании игрока в ближайшее время
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