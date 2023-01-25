41 очко и 15 подборов Луки Дончича не спасли «Даллас» от проигрыша «Вашингтону»

« » потерпел домашнее поражение от « » (126:127), несмотря на 41 очко, 15 подборов и 6 передач своего лидера .

Словенец реализовал 16 из 29 с игры и 9 из 12 с линии штрафных, а также сделал 1 перехват и 3 потери за 38 минут на паркете.

Победу «Уизардс» принес точный штрафной бросок за 5 секунд до конца четвертой четверти. У «Мэверикс» было две возможности совершить бросок на победу, но «Уизардс» дважды не позволили Дончичу получить мяч.

Дончич в 10-й раз в нынешнем сезоне набрал 40 и более очков в матче, но сегодня ему впервые не удалось реализовать ни одного трехочкового (0 из 4).

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