41 очко и 15 подборов Луки Дончича не спасли «Даллас» от проигрыша «Вашингтону»

Теги Даллас НБА Вашингтон Лука Дончич Кайл Кузма Баскетбол

«Даллас» потерпел домашнее поражение от «Вашингтона» (126:127), несмотря на 41 очко, 15 подборов и 6 передач своего лидера Луки Дончича.

Словенец реализовал 16 из 29 с игры и 9 из 12 с линии штрафных, а также сделал 1 перехват и 3 потери за 38 минут на паркете.

Победу «Уизардс» принес точный штрафной бросок Кайла Кузмы за 5 секунд до конца четвертой четверти. У «Мэверикс» было две возможности совершить бросок на победу, но «Уизардс» дважды не позволили Дончичу получить мяч.

Дончич в 10-й раз в нынешнем сезоне набрал 40 и более очков в матче, но сегодня ему впервые не удалось реализовать ни одного трехочкового (0 из 4).

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4 комментария

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Mr.BadGuy
почему написано что Визардс дважды не позволили Дончичу получить мяч? он его получил, он дважды не смог его разыграть. Как под копирку сначала зарядил Райту в ногу, потом в руку. Я даже сначала подумал, что это повтор.
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Mamontilo
вот две попытки в клатче с одинаковым розыгрышем - это конечно не самый удачный вариант выиграть матч
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Mamontilo
Ответ Kudim41
Знающие люди подскажите, был ли на самом деле фол Дончича на Кузме при равном счёте за 5 секунд до конца!??
знающие люди определили фол, движение рукой там точно было, если бы позиция рук и тела были бы статичными или заступ случился, возможно было другое решение
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Kudim41
Знающие люди подскажите, был ли на самом деле фол Дончича на Кузме при равном счёте за 5 секунд до конца!??
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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