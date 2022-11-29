Никола Йокич: «Шенгюн очень талантлив. «Рокетс» следует чаще играть через него»

Центровой после победы над (129:113) высоко оценил игру турецкого бигмена .

«Я думаю, что он очень талантлив.

Это может звучать странно, но я думаю, что им следует чаще играть через него. Потому что иногда они кажутся слишком медленными, особенно, когда сосредоточены на трехочковых.

Этот парень талантлив. Он может отдать передачу, сыграть спиной к кольцу, у него хороший бросок, он хорош под кольцом. Он использует много финтов», – сказал Йокич.

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