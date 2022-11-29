Никола Йокич: «Шенгюн очень талантлив. «Рокетс» следует чаще играть через него»
Центровой «Денвера» Никола Йокич после победы над «Хьюстоном» (129:113) высоко оценил игру турецкого бигмена Алперена Шенгюна.
«Я думаю, что он очень талантлив.
Это может звучать странно, но я думаю, что им следует чаще играть через него. Потому что иногда они кажутся слишком медленными, особенно, когда сосредоточены на трехочковых.
Этот парень талантлив. Он может отдать передачу, сыграть спиной к кольцу, у него хороший бросок, он хорош под кольцом. Он использует много финтов», – сказал Йокич.
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