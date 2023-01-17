«Миннесота» хочет обменять Д’Анджело Расселла на Майка Конли

« » рассматривает варианты обмена основного разыгрывающего Д’Анджело Расселла, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Клуб намерен получить компенсацию за Расселла, контракт которого истекает следующим летом и вряд ли будет продлен. Отмечается, что «Тимбервулвс» хотят получить взамен «более командного» разыгрывающего. Одна из целей – из «Юты».

В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,1 очка и 6,2 передачи в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги. Показатели Конли составляют 10,3 очка и 7,5 передачи.

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