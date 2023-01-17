«Миннесота» хочет обменять Д’Анджело Расселла на Майка Конли
«Миннесота» рассматривает варианты обмена основного разыгрывающего Д’Анджело Расселла, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Клуб намерен получить компенсацию за Расселла, контракт которого истекает следующим летом и вряд ли будет продлен. Отмечается, что «Тимбервулвс» хотят получить взамен «более командного» разыгрывающего. Одна из целей – Майк Конли из «Юты».
В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,1 очка и 6,2 передачи в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги. Показатели Конли составляют 10,3 очка и 7,5 передачи.
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Для решения этих первостепенных задач умница Конли явно подойдёт лучше, чем стрелок Рассел. Другое дело, смущает возраст Конли...