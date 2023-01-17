«Миннесота» хочет обменять Д’Анджело Расселла на Майка Конли

Теги возможные переходы Миннесота НБА Юта Майк Конли Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Миннесота» рассматривает варианты обмена основного разыгрывающего Д’Анджело Расселла, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Клуб намерен получить компенсацию за Расселла, контракт которого истекает следующим летом и вряд ли будет продлен. Отмечается, что «Тимбервулвс» хотят получить взамен «более командного» разыгрывающего. Одна из целей – Майк Конли из «Юты».

В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,1 очка и 6,2 передачи в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги. Показатели Конли составляют 10,3 очка и 7,5 передачи.

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6 комментариев

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Marduhai
Ответ noke
Нет там никакого потенциала в этой связке. И не было.
Не торопись с выводами - все-таки времени на сыгранность было маловато, а потом пришла травма Таунса.
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noke
Ответ Marduhai
Логика у Миннесоты есть... Всё-таки, главное для них сегодня, причем вполне выполнимое, по максиму задействовать Гобера. Есть и другая цель - отладить связку Гобера с Таунсом. У них она была слабовата, но потенциал есть, жаль что нарушен травмой Таунса. Для решения этих первостепенных задач умница Конли явно подойдёт лучше, чем стрелок Рассел. Другое дело, смущает возраст Конли...
Нет там никакого потенциала в этой связке. И не было.
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diodiak
Врятли это заинтересует Дэнни. У него и так уже их все пики)
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Marduhai
Логика у Миннесоты есть... Всё-таки, главное для них сегодня, причем вполне выполнимое, по максиму задействовать Гобера. Есть и другая цель - отладить связку Гобера с Таунсом. У них она была слабовата, но потенциал есть, жаль что нарушен травмой Таунса.
Для решения этих первостепенных задач умница Конли явно подойдёт лучше, чем стрелок Рассел. Другое дело, смущает возраст Конли...
+2
0
+2
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Nightyork97
Да, так хотят заполучить 35 летнего Конли. Хлебом не корми, а дайте 35 летнего Конли. Уж лучше Ванвлит, он хотя бы играть лет 7 еще будет на уровне стартового ПГ
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-6
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Александр Тихомиров
шило на мыло
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