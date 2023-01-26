Мама Кайри Ирвинга: «Хотим сделать «Бруклин» нашим домом, так что все зависит от клуба»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Шетеллия Ирвинг, мать и агент Кайри Ирвинга, прокомментировала текущую контрактную ситуацию разыгрывающего «Бруклина».

«Я обращалась к «Нетс» с этим вопросом. На сегодняшний день у нас не было серьезных переговоров. Мы хотим сделать «Бруклин» нашим домом и подписать правильное продление, так что все зависит от клуба. Если они тоже хотят этого, нужно начать разговаривать прямо сейчас», – заявила Шетеллия Ирвинг.

В нынешнем сезоне Кайри провел 35 матчей, набирая в среднем 26,7 очка, 5,1 подбора и 5 передач. Летом он становится неограниченно свободным агентом.

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9 комментариев

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Райли Карри
Ответ Свежий
Когда тебе 30 лет, но мамка до сих пор решает вопросы по твоему трудоустройству (с прогулами)
Шеталия агент его, это в статье написано
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Райли Карри
Шеталия не мать, а мачеха
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AEZAKMI228
это мачеха а не мама
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Bek_cp3
охренеть, за все его подставы и тараканы ему нужно "правильное продление"?) то есть максимальное по деньгам и сроку, так?) мы хотим сделать бруклин нашим домом, все зависит от нетс?)
окей, вот вам 20 лямов в год, мы тоже хотим, чтобы бруклин стал вашим домом, давайте подпишем правильное продление прямо сейчас, если вы действительно этого хотите)) все зависит от вас))
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Sofron1985
У него ж на кроссах были даты смерти мамы.. Или нет..? 😣😣
+1
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Свежий
Когда тебе 30 лет, но мамка до сих пор решает вопросы по твоему трудоустройству (с прогулами)
+5
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Evgeniy 72
Ответ Александр Сметанин
Когда все говорят, что хотят сосредоточиться на игре и говорить о контракте после сезона, чтобы не отвлекаться, Ирвинги хотят начать уже сейчас... Удобно, как раз после серии хороших игр...
То, что у других агенты молчат, не означает, что они свои дела отложили, никто не будет упускать выгодный момент. Ну и суперзвёзд принято подписывать заранее, у Кайри некоторая заминка (справедливая) случилась. Но Лавин к примеру беспокоился о контракте также заранее, как и многие другие. А уж как Батлер свою просьбу о максималке обставил, даже сейчас весело вспоминать. Про Хардена и возвращение в Хьюстон - это что, как не игра в максималку?
Не надо вот про все хорошие, о деньгах не думают, один Ирвинг эгоист. Был бы у тебя агент, то он точно также бы поступил, как только ты выгодно отличишься, то просьба о надбавке, и ты бы конечно его не останавливал.
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Александр Сметанин
Когда все говорят, что хотят сосредоточиться на игре и говорить о контракте после сезона, чтобы не отвлекаться, Ирвинги хотят начать уже сейчас... Удобно, как раз после серии хороших игр...
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+4
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олси
У тебя папа, мама был? Был. Зачем ты такой злой? Зачем как собака?
+5
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