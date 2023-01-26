Шетеллия Ирвинг, мать и агент , прокомментировала текущую контрактную ситуацию разыгрывающего « ».

«Я обращалась к «Нетс» с этим вопросом. На сегодняшний день у нас не было серьезных переговоров. Мы хотим сделать «Бруклин» нашим домом и подписать правильное продление, так что все зависит от клуба. Если они тоже хотят этого, нужно начать разговаривать прямо сейчас», – заявила Шетеллия Ирвинг.

В нынешнем сезоне Кайри провел 35 матчей, набирая в среднем 26,7 очка, 5,1 подбора и 5 передач. Летом он становится неограниченно свободным агентом.

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