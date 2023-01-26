Мама Кайри Ирвинга: «Хотим сделать «Бруклин» нашим домом, так что все зависит от клуба»
Шетеллия Ирвинг, мать и агент Кайри Ирвинга, прокомментировала текущую контрактную ситуацию разыгрывающего «Бруклина».
«Я обращалась к «Нетс» с этим вопросом. На сегодняшний день у нас не было серьезных переговоров. Мы хотим сделать «Бруклин» нашим домом и подписать правильное продление, так что все зависит от клуба. Если они тоже хотят этого, нужно начать разговаривать прямо сейчас», – заявила Шетеллия Ирвинг.
В нынешнем сезоне Кайри провел 35 матчей, набирая в среднем 26,7 очка, 5,1 подбора и 5 передач. Летом он становится неограниченно свободным агентом.
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окей, вот вам 20 лямов в год, мы тоже хотим, чтобы бруклин стал вашим домом, давайте подпишем правильное продление прямо сейчас, если вы действительно этого хотите)) все зависит от вас))
Не надо вот про все хорошие, о деньгах не думают, один Ирвинг эгоист. Был бы у тебя агент, то он точно также бы поступил, как только ты выгодно отличишься, то просьба о надбавке, и ты бы конечно его не останавливал.