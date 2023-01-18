Несколько руководителей НБА считают, что Кайри Ирвинг подпишет новый контракт с «Нетс» в межсезонье

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Несколько руководителей НБА считают, что Кайри Ирвинг и «Бруклин» подпишут новый контракт по окончании сезона-2022/23, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Я думаю, что Кайри подпишет новый краткосрочный контракт. Обменять Кайри по схеме «сайн-энд-трейд» этим летом будет сложно. Я думаю, что есть стимул для продления контракта на «один плюс один» или два года.

На месте «Бруклина» я бы не дал больше двух лет. Не знаю, примет ли это предложение Кайри. У «Лейкерс» летом будет место в платежке,  они могут предложить два года и 60 миллионов долларов», – сказал руководитель одного из клубов лиги.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий