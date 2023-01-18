Несколько руководителей НБА считают, что Кайри Ирвинг подпишет новый контракт с «Нетс» в межсезонье

Несколько руководителей НБА считают, что и « » подпишут новый контракт по окончании сезона-2022/23, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Я думаю, что Кайри подпишет новый краткосрочный контракт. Обменять Кайри по схеме «сайн-энд-трейд» этим летом будет сложно. Я думаю, что есть стимул для продления контракта на «один плюс один» или два года.

На месте «Бруклина» я бы не дал больше двух лет. Не знаю, примет ли это предложение Кайри. У «Лейкерс» летом будет место в платежке, они могут предложить два года и 60 миллионов долларов», – сказал руководитель одного из клубов лиги.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?