Марк Стейн: «В клубах НБА существует полушутливое правило: «Если Эйндж звонит по поводу сделки, пусть лучше оставит голосовое сообщение»

Теги Миннесота НБА Юта Дэнни Эйндж Руди Гобер Марк Стейн Уокер Кесслер Баскетбол

Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о репутации президента «Юты» по баскетбольным операциям Дэнни Эйнджа в лиге.

«Я разговаривал с двумя руководителями клубов на прошлой неделе после выступления Уокера Кесслера против «Миннесоты». Один был из Восточной конференции, а другой – с Запада. Они отреагировали примерно одинаково. Они сказали, что в их клубах существует полушутливое правило в отношении Дэнни Эйнджа, которое звучит примерно так: «Если Эйндж звонит по поводу сделки, пусть лучше оставит голосовое сообщение», – заявил Стейн.

Кесслер набрал 20 очков и 21 подбор в матче против «Тимбервулвз» (126:125), которые выбрали его на драфте-2022 под 22-м номером и отправили вместе с другими активами в «Джаз» за Руди Гобера.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Да, но Кливленду сделка с Эйнджем явно пошла на пользу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxsut
Похоже что у Эйнджа в роду точно цыгане были)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ Evgeniy 72
Ну до того, как Эйндж "раздел" Миннесоту, он в похожем стиле обул Бруклин. В той сделке он получил 17, 3, 1 и 8-й пики с разных драфтов. И 75% ГМ по горячим следам считали что именно Бруклин победитель трейда) В общем, никто его в ЧС не закинет, ведь лох не мамонт)
Считали Бруклин, а стал по факту Бостон, которые в результате того трейда задрафтовали весь свой костяк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Archer_Great
Ответ Артём Альбрехт
Это типа он в телефонном разговоре может уболтать любого на то, что ему нужно? так понимать эту фразу?
а может он голосом гипнотизирует, вот ГМы и подписываются под нелепыми сделками)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita Dorodenko
Ответ V@d!m
ну после того как он виртуозно раздел Миннесоту, я бы вообще его в ЧС закинул от греха подальше, будь я менеджером клуба НБА
В службе безопасности «зеленого» банка не затерялся бы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F1amberg
гордость берет за Дэнни! красава, несмотря ни на что делает дело, дает результат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy 72
Ответ V@d!m
ну после того как он виртуозно раздел Миннесоту, я бы вообще его в ЧС закинул от греха подальше, будь я менеджером клуба НБА
Ну до того, как Эйндж "раздел" Миннесоту, он в похожем стиле обул Бруклин. В той сделке он получил 17, 3, 1 и 8-й пики с разных драфтов. И 75% ГМ по горячим следам считали что именно Бруклин победитель трейда)
В общем, никто его в ЧС не закинет, ведь лох не мамонт)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fred Lemuer
Ответ Артём Альбрехт
Это типа он в телефонном разговоре может уболтать любого на то, что ему нужно? так понимать эту фразу?
типа лучше с ним вообще не связываться
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
Ответ Артём Альбрехт
Это типа он в телефонном разговоре может уболтать любого на то, что ему нужно? так понимать эту фразу?
Это они ему отдают должное ) он раздел Миннисоту)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Альбрехт
Это типа он в телефонном разговоре может уболтать любого на то, что ему нужно? так понимать эту фразу?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V@d!m
ну после того как он виртуозно раздел Миннесоту, я бы вообще его в ЧС закинул от греха подальше, будь я менеджером клуба НБА
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий