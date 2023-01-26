Марк Стейн: «В клубах НБА существует полушутливое правило: «Если Эйндж звонит по поводу сделки, пусть лучше оставит голосовое сообщение»

Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о репутации президента «Юты» по баскетбольным операциям Дэнни Эйнджа в лиге.

«Я разговаривал с двумя руководителями клубов на прошлой неделе после выступления против «Миннесоты». Один был из Восточной конференции, а другой – с Запада. Они отреагировали примерно одинаково. Они сказали, что в их клубах существует полушутливое правило в отношении , которое звучит примерно так: «Если Эйндж звонит по поводу сделки, пусть лучше оставит голосовое сообщение», – заявил Стейн.

Кесслер набрал 20 очков и 21 подбор в матче против «Тимбервулвз» (126:125), которые выбрали его на драфте-2022 под 22-м номером и отправили вместе с другими активами в «Джаз» за .

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола