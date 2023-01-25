Дэнни Грин намерен дебютировать в сезоне 1 февраля

Теги травмы Мемфис Филадельфия Портленд НБА Дэнни Грин Де’Энтони Мелтон Баскетбол

Атакующий защитник «Мемфиса» Дэнни Грин объявил, что планирует дебютировать в сезоне 1 февраля в матче против «Портленда».

В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.

За нынешний сезон Грин заработает 10 миллионов долларов, после чего станет неограниченно свободным агентом. Защитник признался, что хочет остаться в «Мемфисе».

«Надеюсь, я смогу называть это место своим домом в течение следующих нескольких лет. Мне повезло оказаться в побеждающей команде, это отличная ситуация для меня», – сказал Грин.

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1 комментарий

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Южанин78
Очень люблю Грина, но видя как сейчас играет Мелтон, особенно в защите, кажется что Мемфис прогадал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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