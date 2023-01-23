Чемпионат Италии. «Виртус» проиграл «Бриндизи», «Милан» уступил «Реджо-Эмилии» и другие результаты

В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоялись семь матчей.

Лидеры чемпионата «Виртус» и «Милан» потерпели гостевые поражения от «Бриндизи» и «Реджо-Эмилии» соответственно.

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 12-4, – 12-4, Дертона – 11-5, Виктория Либертас – 10-6, Варезе – 9-7, Тренто – 9-7, – 8-8, Брешия – 7-9, – 7-9, Бриндизи – 7-9, Триест – 7-9, Скафати – 6-10, Верона – 6-10, – 6-10, Тревизо – 6-10, Реджо-Эмилия – 5-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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