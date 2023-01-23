Чемпионат Италии. «Виртус» проиграл «Бриндизи», «Милан» уступил «Реджо-Эмилии» и другие результаты

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В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоялись семь матчей.

Лидеры чемпионата «Виртус» и «Милан» потерпели гостевые поражения от «Бриндизи» и «Реджо-Эмилии» соответственно.

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Бриндизи – Виртус 78:77 (15:23, 19:15, 13:29, 31:10)
Дата проведения
22 января, 18.15, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча
Бриндизи
Перкинс (18), Лэмб (11), Рид (8), Бернелл (8), Масколо (4) – старт; Боумэн (15), Харрисон (6), Медзанотте (6), Байе (2), Riismaa (0).
Виртус
Жете (12 + 10 подборов), Уимс (10), Мэннион (9), Мики (5), Лундберг (2) – старт; Оджелей (20 + 7 подборов), Белинелли (9), Хэкетт (6), Бако (4), Пайола (0), Камара (0).

Рейер Венеция – Триест 72:81 (18:20, 18:22, 18:19, 18:20)
Дата проведения
22 января, 19.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча
Рейер Венеция
Уотт (9), Списсу (8), Грэйнджер (6), Уиллис (5), Брамос (0) – старт; Брукс (17), Паркс (9), Тесситори (9), Фримен (7), Де Николао (1 + 6 передач), Мораскини (1).
Триест
Бартли (21), Спенсер (13 + 14 подборов), Дэвис (7), Левер (6), Деанджели (4) – старт; Руцциер (15), Гэйнс (6), Вильдера (6), Кампогранде (3), Pacher (0).

Тренто – Варезе 90:80 (28:16, 23:25, 23:19, 16:20)
Дата проведения
22 января, 19.30, «PalaTrento»
Онлайн матча
Тренто
Эткинс (16), Спаньоло (15), Флаккадори (12), Гражулис (12 + 7 подборов), Локетт (7) – старт; Кроуфорд (17), Форрай (7), Конти (2), Ладурнер (2), Удом (0).
Варезе
Ross (16), Джонсон (15), Браун (14), Оуэнс (8 + 12 подборов), Woldetensae (2) – старт; Reyes (14), Де Николао (6), Карузо (5), Либрицци (0).

Реджо-Эмилия – EA7 Эмпорио Армани Милан 73:68 (18:15, 21:23, 26:17, 8:13)
Дата проведения
22 января, 20.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча
Реджо-Эмилия
Олисевичюс (14), Чинчарини (11 + 9 передач), Диуф (9), Руверс (8), Anim (5) – старт; Сенглин (14), Витали (4), Бурджанадзе (4), Хопкинс (4).
EA7 Эмпорио Армани Милан
Дэвис (22), Мелли (13 + 8 подборов), Холл (7), Датоме (4), Митру-Лонг (2) – старт; Бэрон (10), Хайнс (8), Тонут (2), Луваву-Кабарро (0), Риччи (0).

Брешия – Тревизо 80:81 (23:18, 16:18, 23:24, 18:21)
Дата проведения
22 января, 20.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча
Брешия
Делла Валле (19), Курно (12 + 6 передач), Гэбриэл (11 + 7 подборов), Мосс (4), Бернс (4 + 7 подборов) – старт; Массинбург (15), Одиасе (8), Лакуинтана (5), Николич (2), Тэйлор (0), Акеле (0).
Тревизо
Ироэгбу (24), Бэнкс (13), Янтунен (9 + 12 подборов), Jurkatamm (5), Кук (2 + 9 подборов) – старт; Сорокас (16), Дзанелли (7), Фаджан (5), Sarto (0).

Дертона – Скафати 79:74 (21:13, 18:21, 26:17, 14:23)
Дата проведения
22 января, 21.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча
Дертона
Кристон (13 + 7 передач), Макьюра (11), Харпер (7), Дом (6), Кэйн (4) – старт; Фильой (17), Тавернелли (8), Канди (5), Радошевич (5), Северини (3).
Скафати
Стоун (17 + 13 передач), Окойе (17), Имбро (10), Пинкинс (6), Thompson (6 + 8 подборов) – старт; Rossato (12), Миан (4), Бутянков (2).

Наполи – Динамо Сассари 93:83 (23:25, 29:19, 25:14, 16:25)
Дата проведения
22 января, 21.30, «PalaEldo»
Онлайн матча
Наполи
Уильямс (16 + 10 подборов), Дэвис (14 + 7 подборов), Мишино (12 + 5 потерь), Howard (10), Деллосто (7) – старт; Стюарт (22), Янг (5), Дзерини (4), Ульетти (3), Дзанотти (0).
Динамо Сассари
Джонс (16), Бенджюс (14), Крушлин (13), Доу (8), Стивенс (6 + 9 подборов) – старт; Джентиле (15), Трейер (11), Кесса (0), Девекки (0), Диоп (0).

Положение команд: Милан – 12-4, Виртус – 12-4, Дертона – 11-5, Виктория Либертас – 10-6, Варезе – 9-7, Тренто – 9-7, Венеция – 8-8, Брешия – 7-9, Динамо Сассари – 7-9, Бриндизи – 7-9, Триест – 7-9, Скафати – 6-10, Верона – 6-10, Наполи – 6-10, Тревизо – 6-10, Реджо-Эмилия – 5-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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