Чемпионат Италии. «Виртус» проиграл «Бриндизи», «Милан» уступил «Реджо-Эмилии» и другие результаты
В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоялись семь матчей.
Лидеры чемпионата «Виртус» и «Милан» потерпели гостевые поражения от «Бриндизи» и «Реджо-Эмилии» соответственно.
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 18.15, «PalaPentassuglia»
- Бриндизи
- Перкинс (18), Лэмб (11), Рид (8), Бернелл (8), Масколо (4) – старт; Боумэн (15), Харрисон (6), Медзанотте (6), Байе (2), Riismaa (0).
- Дата проведения
- 22 января, 19.00, «Palasport Taliercio»
- Рейер Венеция
- Уотт (9), Списсу (8), Грэйнджер (6), Уиллис (5), Брамос (0) – старт; Брукс (17), Паркс (9), Тесситори (9), Фримен (7), Де Николао (1 + 6 передач), Мораскини (1).
- Дата проведения
- 22 января, 19.30, «PalaTrento»
- Тренто
- Эткинс (16), Спаньоло (15), Флаккадори (12), Гражулис (12 + 7 подборов), Локетт (7) – старт; Кроуфорд (17), Форрай (7), Конти (2), Ладурнер (2), Удом (0).
- Дата проведения
- 22 января, 20.00, «Palasport Bigi»
- Реджо-Эмилия
- Олисевичюс (14), Чинчарини (11 + 9 передач), Диуф (9), Руверс (8), Anim (5) – старт; Сенглин (14), Витали (4), Бурджанадзе (4), Хопкинс (4).
- EA7 Эмпорио Армани Милан
- Дэвис (22), Мелли (13 + 8 подборов), Холл (7), Датоме (4), Митру-Лонг (2) – старт; Бэрон (10), Хайнс (8), Тонут (2), Луваву-Кабарро (0), Риччи (0).
- Дата проведения
- 22 января, 20.30, «PalaLeonessa»
- Брешия
- Делла Валле (19), Курно (12 + 6 передач), Гэбриэл (11 + 7 подборов), Мосс (4), Бернс (4 + 7 подборов) – старт; Массинбург (15), Одиасе (8), Лакуинтана (5), Николич (2), Тэйлор (0), Акеле (0).
- Дата проведения
- 22 января, 21.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дертона
- Кристон (13 + 7 передач), Макьюра (11), Харпер (7), Дом (6), Кэйн (4) – старт; Фильой (17), Тавернелли (8), Канди (5), Радошевич (5), Северини (3).
- Дата проведения
- 22 января, 21.30, «PalaEldo»
- Наполи
- Уильямс (16 + 10 подборов), Дэвис (14 + 7 подборов), Мишино (12 + 5 потерь), Howard (10), Деллосто (7) – старт; Стюарт (22), Янг (5), Дзерини (4), Ульетти (3), Дзанотти (0).
Положение команд: Милан – 12-4, Виртус – 12-4, Дертона – 11-5, Виктория Либертас – 10-6, Варезе – 9-7, Тренто – 9-7, Венеция – 8-8, Брешия – 7-9, Динамо Сассари – 7-9, Бриндизи – 7-9, Триест – 7-9, Скафати – 6-10, Верона – 6-10, Наполи – 6-10, Тревизо – 6-10, Реджо-Эмилия – 5-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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