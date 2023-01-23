Этторе Мессина: «Сейчас наша задача — помочь игрокам восстановить уверенность и веру в свои силы»

Главный тренер «Милана» обратился к болельщикам итальянской команды.

«Это сообщение для болельщиков «Милана», которые по праву разочарованы и озадачены худшим моментом команды за последние три года. Команда борется в обороне, но испытывает явные проблемы в нападении, это всем очевидно.

Я несу главную ответственность за создание и управление командой. Это известно владельцам клуба. Как всегда, они оценят мою работу в конце сезона. Спорт знает много историй о тяжелых сезонах после ярких моментов и наоборот. Мы переживаем именно такой сезон.

Сейчас наша задача — помочь игрокам восстановить уверенность и веру в свои силы, чтобы они могли играть в соответствии со своими стандартами, и восстанавливать тех, кто получил травмы. Путь не будет коротким и легким, но чтобы его пройти, необходим вклад каждого из нас», – говорится в сообщении.

« » занимает последнее место в таблице с результатом 6-14.

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