Этторе Мессина: «Сейчас наша задача — помочь игрокам восстановить уверенность и веру в свои силы»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина обратился к болельщикам итальянской команды.

«Это сообщение для болельщиков «Милана», которые по праву разочарованы и озадачены худшим моментом команды за последние три года. Команда борется в обороне, но испытывает явные проблемы в нападении, это всем очевидно.

Я несу главную ответственность за создание и управление командой. Это известно владельцам клуба. Как всегда, они оценят мою работу в конце сезона. Спорт знает много историй о тяжелых сезонах после ярких моментов и наоборот. Мы переживаем именно такой сезон.

Сейчас наша задача — помочь игрокам восстановить уверенность и веру в свои силы, чтобы они могли играть в соответствии со своими стандартами, и восстанавливать тех, кто получил травмы. Путь не будет коротким и легким, но чтобы его пройти, необходим вклад каждого из нас», – говорится в сообщении.

«Милан» занимает последнее место в таблице Евролиги с результатом 6-14.

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3 комментария

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Russ Ivan
Хуже Химок, у тех кончились деньги и леги разбежались, а тут маразм одного деда топит команду...
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sonny91
наверно с возрастом перестал критично оценивать себя. я смотрел их последнею игру в италии-это какой то позор в что они играют. совершенно не может адаптироваться под современные реалии. обрадович уже изменил своему медленному защитному стилю а этот все также в 90х-00х
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Сергей Орлов
На пенсию тебе пора, алленаторе.
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