Руи Хатимура официально стал игроком «Лейкерс»

Теги переходы Лейкерс НБА Вашингтон Руи Хатимура Кендрик Нанн Баскетбол

«Лейкерс» и «Вашингтон» провели обмен, в результате которого форвард Руи Хатимура (24 года, 203 см) перешел в лос-анджелесский клуб.

«Уизардс» получили взамен защитника Кендрика Нанна (27 лет, 188 см) и три драфт-пика второго раунда.

«Лейкерс» отдали «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

«Лейкерс» выменяли Хатимуру с намерением подписать с ним новый контракт этим летом. Форвард может стать ограниченно свободным агентом.

Показатели Нанна в нынешнем сезоне за «Лейкерс» – 6,7 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 13,5 минуты в среднем за встречу.

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14 комментариев

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Сергей Ратников
Ответ Чудинов Дмитрий
Получается Лейкерс уже забрали из того Вашингтона, который залез в ПО 2 года: Уэстбрука, Брайанта и Хатимуру.
вывод - выход в плэйофф в этом году!!! :)
+1
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+1
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Чудинов Дмитрий
Получается Лейкерс уже забрали из того Вашингтона, который залез в ПО 2 года: Уэстбрука, Брайанта и Хатимуру.
+11
0
+11
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Dedete
Ответ paganism
Ага, безнадежные 0/3 и 4ое место в группе на домашней олимпиаде
Но я помню как перед Олимпиадой японцы выиграли у французов с Гобером и Фурнье :)
+2
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+2
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Южанин78
Ответ Андрей Габдрахманов
Ему не надо думать .. Леброн будет мяч ему давать на треху открытую или в краску грузить и ему надо будет только и забивать. Если Рассела не обменяют ... То Расс будет тоже самое делать. Лал получили большого способного набрать в любой игре 30 очей .. как и Брайнт. Но нестабильного .. может и потеряться.
Какие 30 очков? Чтобы их набирать у тебя должно быть хотя бы 15-20 бросков за игру, у него и 7-8 не будет.
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0
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Сергей Пузанков
Ответ Dedete
Как может взрослый и здравомыслящий человек написать такую ахинею? ) Хатимура между прочим несомненный лидер сборной Японии, которая давала бой многим фаворитам
Человек сперва пишет, что кто-то несёт ахинею, а потом вспоминает сборную Японии)))
+3
0
+3
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paganism
Ответ Dedete
Как может взрослый и здравомыслящий человек написать такую ахинею? ) Хатимура между прочим несомненный лидер сборной Японии, которая давала бой многим фаворитам
Ага, безнадежные 0/3 и 4ое место в группе на домашней олимпиаде
0
0
0
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Dedete
Ответ paganism
Баскетбольным айкью и не пахнет, подборов не берет, передач не делает
Как может взрослый и здравомыслящий человек написать такую ахинею? ) Хатимура между прочим несомненный лидер сборной Японии, которая давала бой многим фаворитам
+6
0
+6
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Vagant
Ответ paganism
Баскетбольным айкью и не пахнет, подборов не берет, передач не делает
Его берут ни в качестве организатора игры, и не умелого персональщика или ребаундера. Он ролевик - катч энд шут, поднял выше руки в защите, за счет скорости обыграл бигмена соперника и т.п. Присел Леброн на скамью. отыграл ПФ с Рассом. нужен третий большой на площадке - зашел.
+6
0
+6
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Vagant
Ответ 2face
Имедживая история для Лейкерс в первую очередь. Это как Хьюстон будет подписывать любого китайца при адекватной возможности. Япония новый рынок. Получили игрока, который может иногда круто играть. Но очень зависимый. Посмотрим. Вашингтону тоже норм, не нужен им Руи за большие деньги, а он попросит. Получили пики, можно теперь из Веньбаньяной. Я думаю распродажа продолжится. Ну Лейкерс пики второго раунда никогда не нужны были. Там просто некогда молодежь растить. Всегда можно свободных агентов подписать. Очередь каждое лето.
ЛАЛ и без вторых пиков аналогичного уровня новичков находит. И даже вполне себе умудряется вырастить. Ривз, Карузо, как пример. Другое дело, что одного, скорее всего, в состав возьмут - еще ведь Кристи есть, да и на двухстронке Свидер очень глянулся, а в G-лиге Дафф. Так что, второй пик 23 они еще пустят в оборот.
+4
0
+4
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2face
Имедживая история для Лейкерс в первую очередь. Это как Хьюстон будет подписывать любого китайца при адекватной возможности. Япония новый рынок.
Получили игрока, который может иногда круто играть. Но очень зависимый. Посмотрим.
Вашингтону тоже норм, не нужен им Руи за большие деньги, а он попросит. Получили пики, можно теперь из Веньбаньяной. Я думаю распродажа продолжится.
Ну Лейкерс пики второго раунда никогда не нужны были. Там просто некогда молодежь растить. Всегда можно свободных агентов подписать. Очередь каждое лето.
+3
-6
-3
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paganism
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Да ваще кошмар и о ужас считает свои восьмизначные зарплаты где-то на стоянке в своем Бентли 🤯
Пусть считает, через пару лет вылетит из нба с такой трудовой этикой
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-3
-2
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ paganism
Баскетбольным айкью и не пахнет, подборов не берет, передач не делает
Да ваще кошмар и о ужас считает свои восьмизначные зарплаты где-то на стоянке в своем Бентли 🤯
+11
-2
+9
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Андрей Габдрахманов
Ответ paganism
Баскетбольным айкью и не пахнет, подборов не берет, передач не делает
Ему не надо думать .. Леброн будет мяч ему давать на треху открытую или в краску грузить и ему надо будет только и забивать. Если Рассела не обменяют ... То Расс будет тоже самое делать. Лал получили большого способного набрать в любой игре 30 очей .. как и Брайнт. Но нестабильного .. может и потеряться.
+21
-1
+20
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paganism
Баскетбольным айкью и не пахнет, подборов не берет, передач не делает
+6
-11
-5
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