«Лейкерс» и « » провели обмен, в результате которого форвард (24 года, 203 см) перешел в лос-анджелесский клуб.

«Уизардс» получили взамен защитника (27 лет, 188 см) и три драфт-пика второго раунда.

« » отдали «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

«Лейкерс» выменяли Хатимуру с намерением подписать с ним новый контракт этим летом. Форвард может стать ограниченно свободным агентом.

Показатели Нанна в нынешнем сезоне за «Лейкерс» – 6,7 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 13,5 минуты в среднем за встречу.

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