Руи Хатимура официально стал игроком «Лейкерс»
«Лейкерс» и «Вашингтон» провели обмен, в результате которого форвард Руи Хатимура (24 года, 203 см) перешел в лос-анджелесский клуб.
«Уизардс» получили взамен защитника Кендрика Нанна (27 лет, 188 см) и три драфт-пика второго раунда.
«Лейкерс» отдали «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.
Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.
«Лейкерс» выменяли Хатимуру с намерением подписать с ним новый контракт этим летом. Форвард может стать ограниченно свободным агентом.
Показатели Нанна в нынешнем сезоне за «Лейкерс» – 6,7 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 13,5 минуты в среднем за встречу.
В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго
Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты
Получили игрока, который может иногда круто играть. Но очень зависимый. Посмотрим.
Вашингтону тоже норм, не нужен им Руи за большие деньги, а он попросит. Получили пики, можно теперь из Веньбаньяной. Я думаю распродажа продолжится.
Ну Лейкерс пики второго раунда никогда не нужны были. Там просто некогда молодежь растить. Всегда можно свободных агентов подписать. Очередь каждое лето.