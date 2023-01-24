Роб Пелинка – о приобретении Хатимуры: «Подобные возможности представляются нечасто»

Теги Лейкерс НБА Вашингтон Роб Пелинка Руи Хатимура Кендрик Нанн Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал обмен с «Уизардс», в результате которого состав калифорнийцев пополнил форвард Руи Хатимура.

«Мы рады приветствовать Руи и его семью в «Лейкерс». Наш клуб стремился к тому, чтобы добавить размер и глубину на периметре. Нам удалось сделать это, заполучив баскетболиста с навыками игры на обеих половинах площадки и большим потенциалом, а такие возможности представляются не так часто.

Мы хотим поблагодарить Кендрика Нанна и его семью за сделанное в период пребывания в «Лейкерс», и желаем ему всего наилучшего в будущем», – заявил Пелинка.

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7 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ Андрей Габдрахманов
Хатимура может быть очень эффективен и в Лал есть игроки способные его заигрывать на все 100%.
Хач игрок очень неоднозначный. Задатки есть, но играет сам по себе и очень нестабильный. Надеюсь ему просто в Вашике было неинтересно и получив эмоциональный заряд в ЛАЛ он заиграет на другом уровне. Плюс если что Леброн ему прописку в команде должен оформить хорошей двоечкой.
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+5
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Иван Копнин
Ответ C4clutch
Без Уэстбрука совсем беда будет с плеймейкингом, когда Леброн сидит. Если менять, то на кого-то с приемлемым розыгрышем (Дерозан, Д’Анджело и т.д.)
" С приемлемым розыгрышем дерозан" 🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐
+4
0
+4
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C4clutch
Ответ Que miras, bobo?
Ожидание : Бадди Хилд и Майлз Тернер Реальность: Хатимура 🤔 Ну, поглядим..
Без Уэстбрука совсем беда будет с плеймейкингом, когда Леброн сидит. Если менять, то на кого-то с приемлемым розыгрышем (Дерозан, Д’Анджело и т.д.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ Que miras, bobo?
Ожидание : Бадди Хилд и Майлз Тернер Реальность: Хатимура 🤔 Ну, поглядим..
Ну так то оно так, вот только Хатимура забесплатно по сути пришел, ещё и моложе. Ещё и по нужной позиции
+4
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alexLA
Ну наконец-то хоть какой-то обмен.)
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+3
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Que miras, bobo?
Ожидание : Бадди Хилд и Майлз Тернер
Реальность: Хатимура 🤔

Ну, поглядим..
+13
-1
+12
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Андрей Габдрахманов
Хатимура может быть очень эффективен и в Лал есть игроки способные его заигрывать на все 100%.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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