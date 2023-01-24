Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лейкерс» прокомментировал обмен с «Уизардс», в результате которого состав калифорнийцев пополнил форвард .

«Мы рады приветствовать Руи и его семью в « ». Наш клуб стремился к тому, чтобы добавить размер и глубину на периметре. Нам удалось сделать это, заполучив баскетболиста с навыками игры на обеих половинах площадки и большим потенциалом, а такие возможности представляются не так часто.

Мы хотим поблагодарить и его семью за сделанное в период пребывания в «Лейкерс», и желаем ему всего наилучшего в будущем», – заявил Пелинка.

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