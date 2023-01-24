Участие Николы Йокича в матче с «Новым Орлеаном» под вопросом

Теги травмы Денвер Новый Орлеан НБА Никола Йокич Баскетбол

Участие звездного центрового «Денвера» Николы Йокича в матче с «Новым Орлеаном» во вторник находится под вопросом.

Йокич пропустил две последние встречи из-за проблем с подколенным сухожилием. «Наггетс» продемонстрировали результат 1-1 без своего лидера.

2-кратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает 25,1 очка, 11,0 подбора и 9,9 передачи в среднем за игру.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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