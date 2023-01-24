Участие Николы Йокича в матче с «Новым Орлеаном» под вопросом
Участие звездного центрового «Денвера» Николы Йокича в матче с «Новым Орлеаном» во вторник находится под вопросом.
Йокич пропустил две последние встречи из-за проблем с подколенным сухожилием. «Наггетс» продемонстрировали результат 1-1 без своего лидера.
2-кратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает 25,1 очка, 11,0 подбора и 9,9 передачи в среднем за игру.
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
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