Участие Николы Йокича в матче с «Новым Орлеаном» под вопросом

Участие звездного центрового « » в матче с « » во вторник находится под вопросом.

Йокич пропустил две последние встречи из-за проблем с подколенным сухожилием. «Наггетс» продемонстрировали результат 1-1 без своего лидера.

2-кратный MVP в нынешнем сезоне набирает 25,1 очка, 11,0 подбора и 9,9 передачи в среднем за игру.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению