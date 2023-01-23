Руи Хатимура перейдет в «Лейкерс». «Вашингтон» получит Кендрика Нанна и три пика второго раунда

Теги переходы Лейкерс НБА Вашингтон Руи Хатимура Кендрик Нанн Баскетбол

«Лейкерс» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого форвард Руи Хатимура (24 года, 203 см) перейдет в лос-анджелесский клуб.

«Уизардс» получат защитника Кендрика Нанна (27 лет, 188 см) и три драфт-пика второго раунда.

«Лейкерс» отдадут «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

«Лейкерс» выменяли Хатимуру с намерением подписать с ним новый контракт этим летом. Форвард может быть ограниченно свободным агентом.

Показатели Нанна в нынешнем сезоне за «Лейкерс» – 6,7 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 13,5 минуты в среднем за встречу.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Материалы по теме

176 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kom555
Ответ Vagant
Экий ты, барин, умник.
По факту обыкновенный пустобрех, который почему-то возомнил себя богом аналитики )))
Особенно забавляет его совет смотреть игру. Видимо, кроме него никто не смотрит НБА )))
В цирк бы его, в антрактах публику развлекать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Kuzmenyuk
Ответ Vagant
Потому, что его стали использовать правильно. А игрок. способный забить 2-3 трехи за 40%, способный быть персональщиком и даже перехватить мячик у высокого винга нужен команде. Кроме того в ЛАЛ появилась банда. и заводилой там Патрик. Он. кстати. и произнес мотивационную речь. когда ЛАЛ отыграл у Портленда 25 очков. Разрушать командную химию нельзя. Поэтому я против его обмена. Есть вещи и поважнее статистики. а она у него сейчас для его роли прекрасна. Тернера надо было брать в начале. Сейчас уже опасно для командной химии. Да и фиг его удержишь. он будет просить 20+ мегабаксов в следующем сезоне. С САС вообще не вариант. Можно подумать про Детройт и Боян-Беркс-Ноэль..
Лейкерс нужны бросающие опции. Патрик не такая. 2-3 трёхи погоды не сделают. Обмен Хачимуры поможет компенсировать андерсайз Патрика на тройке, освобождая его чисто под прессинг разыгрывающего соперника. Sounds like a plan.

Но я бы всё равно его менял, вопрос только кто доступен по его зарплате? Со стороны выглядит интересно сейчас (я про ростер). Пока имеет смысл месяц поиграть с таким ростером. Я просто не верю, что Ривз и Лонни смогут в ПО после такого простоя что-то показать. Целостность сезона нарушена, смогут ли они набрать форму и ещё прибавить? Вопрос. В идеале ЛАЛ нужен разыгрывающий типа Брогдона, но на более дешёвом контракте, чтобы мог подменить Шрёдера (первый вариант).

От Тёрнера получается отказались, взяв Брайанта. Трейдом Хачимуры закрыли не реализовавшиеся ожидания по Тоскано. И все надежды на Лонни и Ривза. Жиденько выходит. Запаковать бы Тоскано и Патрика за одного хорошего игрока под ПО.

Резюмирую: Вижу такие пятёрки в ПО
Первая: Дэвис, Хачимура, Леброн, Уокер и Шрёдер
Вторая: Брайант, Браун, Беверли, Ривз, Вестбрук.
Замена: Кристи, Тоскано и Джонс.

И тут, понимаешь, Беверли всё равно на тройке и андерсайз. Поднять его в первую пятёрку - это до первого матча 0/5 трёшки. Так что стратегически выгоднее обменять именно Беверли, ибо это 1) реально 2) можно получить одного игрока под ПО. Идеальный кандидат - тройка с трёшкой (второй вариант). Тройка с трёшкой на истекающем контракте против персональщика на разыгрывающего под ПО. Выглядит как справедливый обмен для обеих сторон.

При таких вводных, можешь накидать кандидатур под дедлайн? Сорян за простыню, писал пару раз, дописывая и переписывая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ KobeBryant88
Вообще по барабану,Вы в курсе что он возможно только и нужен до лета,а на хорошую зп надо ещё наиграть
а вы в курсе возможно он провалится) если нужен до лета, то пелинка еще больший идиот отдав 3 пика второго раунда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Что это ты так в любви к Беву признаваться стал?) Я если бы и менял, то Бева. Он конечно персональный специалист, но в обмен Расса без пика первого я не верю. А Пэта можно вполне в контендер поменять, кому защиту укрепить нужно. И я вообще не вижу необходимости Шрёдера во второй юнит переводить. Да, я сам писал, что в предыдущий поход Леброн и немец плохо делили мяч. Но сейчас я не вижу альтернативы ему. Ривз и Уокер не поинтгарды, а шутин. Тут Лёбе с немцем нужно просто перераспределить время на мяче, потому что Леброн опять сваливается в стучание мячом по 20 секунд и кирпичи из-за дуги, либо с разворота с отклонением. А всего-то нужно Шрёдеру мяч отдать в розыгрыш! И самому идти толкаться в пост, либо вообще отдыхать (как вернутся Ривз и Лонни). Мне не очевидна ценность пакета Спёрс сейчас. Бади Хилд с Тёрнером - безусловно! Тут и первого раунда не жалко. А с пакетом от САС в ПО не уедешь дальше первого раунда. Не забываем, что ещё непонятно в какой форме Дэвис к ПО будет подходить и нет гарантий, что он во время не подвернёт галик. Тут бы Тёрнер с Брайантом выручили. Менял бы их сейчас на Расса с закрытыми глазами! И насрать вообще на этот пик.
Потому, что его стали использовать правильно. А игрок. способный забить 2-3 трехи за 40%, способный быть персональщиком и даже перехватить мячик у высокого винга нужен команде.
Кроме того в ЛАЛ появилась банда. и заводилой там Патрик. Он. кстати. и произнес мотивационную речь. когда ЛАЛ отыграл у Портленда 25 очков.
Разрушать командную химию нельзя. Поэтому я против его обмена. Есть вещи и поважнее статистики. а она у него сейчас для его роли прекрасна.
Тернера надо было брать в начале. Сейчас уже опасно для командной химии. Да и фиг его удержишь. он будет просить 20+ мегабаксов в следующем сезоне.
С САС вообще не вариант.
Можно подумать про Детройт и Боян-Беркс-Ноэль..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Kuzmenyuk
Ответ Vagant
Надежда на удачный обмен Расса остается. Шрёдер будет гонять вторые юниты и пятерку закрытия. Пара защитников в старте Лонни+Бев. Надо уже думать про 7-8-9 в ПО.
Что это ты так в любви к Беву признаваться стал?) Я если бы и менял, то Бева. Он конечно персональный специалист, но в обмен Расса без пика первого я не верю. А Пэта можно вполне в контендер поменять, кому защиту укрепить нужно.

И я вообще не вижу необходимости Шрёдера во второй юнит переводить. Да, я сам писал, что в предыдущий поход Леброн и немец плохо делили мяч. Но сейчас я не вижу альтернативы ему. Ривз и Уокер не поинтгарды, а шутин. Тут Лёбе с немцем нужно просто перераспределить время на мяче, потому что Леброн опять сваливается в стучание мячом по 20 секунд и кирпичи из-за дуги, либо с разворота с отклонением. А всего-то нужно Шрёдеру мяч отдать в розыгрыш! И самому идти толкаться в пост, либо вообще отдыхать (как вернутся Ривз и Лонни).

Мне не очевидна ценность пакета Спёрс сейчас. Бади Хилд с Тёрнером - безусловно! Тут и первого раунда не жалко. А с пакетом от САС в ПО не уедешь дальше первого раунда. Не забываем, что ещё непонятно в какой форме Дэвис к ПО будет подходить и нет гарантий, что он во время не подвернёт галик. Тут бы Тёрнер с Брайантом выручили. Менял бы их сейчас на Расса с закрытыми глазами! И насрать вообще на этот пик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Ещё бы Шрёдера и Уокера гардами и норм. Расс, Бев, Ривз, Браун и Хачимура(?). Второй юнит защитный получается, а первый большой.
Надежда на удачный обмен Расса остается. Шрёдер будет гонять вторые юниты и пятерку закрытия. Пара защитников в старте Лонни+Бев. Надо уже думать про 7-8-9 в ПО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goddemic
Ответ ...Quo Vadis...
Это заметно. Хорошо так съезжать?
Глядя на ваши изречения, у меня 3 варианта:
1. Русский язык вам не родной
2. Вы просто любитель минусов, поэтому пишете чушь в каждом посте
3. У вас нарциссическое расстройство.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnSw33r
Ответ ...Quo Vadis...
И тогда всё просто, Индиана получает за истекающего игрока (если только он сам не хочет продлеваться) и не сильно необходимого (есть Матурин, Дорт) Хилда - два пика. Это отлично. Или пик и Ривза, на позицию и с игрой, идеально подходящей под Индиану/Халибертона. Имхо, Лейкерс лучше отдать пики, конечно же, если они хотят пошуметь в нынешних плей-офф. И только это поправит наследие, по настоящему. Будет красивое завершение карьеры Джеймса, в ЛАЛ (а потом его обменяют к сыну, в идеале - но об этом после). И, даже если Остином придётся пожертвовать, надо это сделать (Вместо пика). Он не так уж и востребован сейчас в ЛАЛ. Молод. И может рассматриваться только как будущее (да и не звезда). Индиане же и Торонто это может быть интересно. Торонто получают необходимого, недостающего для их построений игрока на позицию центра. У которого и возраст, и манера игры, и прайм идеально подходят под имеющийся состав. Лейкерс получают самое нужное, здесь и сейчас. И этот обмен заточен больше под них. Потому что: Брайнт - Джеймс - Аннуноби - Хилд - Беверли и Брайант - Девис - Аннуноби(Ривз) - Лонни Уокер - Шрёдер и т.д. (Хатимура, скамеечники). Это очень сильно. И будут ещё выкупленные контракты/рингчейзеры (+до сих пор без состава Рондо, Энтони). А в такую команду они скорее захотят пойти. Шредер вспомнит свою игру за ЛАЛ в построениях только с Девисом (чемпионский сезон, и сезон его контракта-74), к тому же. И т.д. Думаю, должно сработать. Тренер получит хорошие звенья и докажет свою компетентность. Как и Пелинка, в очередной раз (вопрос, нудно ли это хозяевам ЛАЛ). Это будет реально уже как и состав, так и игра претендентов на чемпионство. И красивый конец Лебединой песни Леброна.
Господи какой ты душный , дак ещё и в баскете делаешь вид что разбираешься, ужас))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lolol olol
Вообще пофиг кого там меняет пилинка , все зависит от здоровья дэвиса а , к его здоровью доверия нет ((((
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Kuzmenyuk
Ответ Vagant
ПэтБева ни в коем случае не менять. Командная химия ЛАЛ как никогда хороша. Расса, если только очень хороший вариант подвернется. А вообще, очень многое будет зависеть от того. как сыграет трио Ти Би - Эй Ди - Брон до дедлайна. Хэм обещал попробовать выпустить их в старте.
Ещё бы Шрёдера и Уокера гардами и норм. Расс, Бев, Ривз, Браун и Хачимура(?). Второй юнит защитный получается, а первый большой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnSw33r
Ответ Roman Boroveev
Хороший ход, и король доволен усилением и пики первого раунда целы.
В итоге как что пойдет не так дак королева опять будет носиком воротить своим 🤭
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
C4clutch
Ответ Tolball
Для обоих команд норм обмен,ведь три пика второго можно приравнять к одному первого,да и больше за него не дали бы и Нанн может еще себя показать в Вашике,там на позиции РЗ нет сильной конкуренции.
Я вижу тут два пика и один своп, а не три пика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
C4clutch
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Finalized deal: Rui Hachimura for Kendrick Nunn, 2023 second via Chicago, 2029 LA second and and less favorable of 2028 Washington/LA seconds, sources tell ESPN. 10:07 AM · Jan 23, 2023
То есть это два пика и один своп, а не три пика? По-моему Вашингтон продешевил, у Нанна перспектив нет особых, еще и травма была жесткая, а Руи еще может раскрыться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
Ответ Vagant
Оксиморон - это фигура речи.
Оксиморон это рэппер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Тяжёлый форвард с трёшкой, которая до жути не стабильна в этом году. Всего лишь 8 раз за 30 матчей он забил 2 и больше. И почти треть игр была вообще с нулём, или 1 из 4(1 из 5). И это не будучи на основных ролях в Вашингтоне. Надежда, конечно, что в ЛАЛ у него будет ещё больше открытых попыток и пространства, но пока это всё равно по большей части игрок, которому тоже надо внутрь ходить, хотя там и Леброн, и Вестбрук, и Дэвис, и Брайант
Пусть ходит в краску ) Лал только будет больше топ в этом плане. Но бросок с трехи у него тоже есть как и у Брайнта которого выводят на открытый часто и тут так же будут , ждут от него 40% с дуги. Все логично что из этого получится узнаем скоро )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FS19
Ответ ...Quo Vadis...
Так это о тебе.) Как бы ты ни пытался съезжать, но вот сейчас к своему же и добавил.)) Как хочешь, ’ это ’ называй, но правду видно.)
Ну эту "правду" видно разве что только тебе. Впрочем одарённым людям (особенно альтернативно),свойственно видеть то,что недоступно другим.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ tusiel
Оксюморон - фигура речи, если что.
Вас, филологов, фиг разберешь. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Vagant
Вот! Глыба! Гора! Монблан!
)))

Дёшево и смешно.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KobeBryant88
Ответ Александр Тихомиров
ребята из лал который ликуют, вы в курсе что японец хочет немалую зп на которую не играет, и он летом ОСА
Вообще по барабану,Вы в курсе что он возможно только и нужен до лета,а на хорошую зп надо ещё наиграть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tusiel
Ответ Vagant
Оксиморон - это фигура речи.
Оксюморон - фигура речи, если что.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Cubs-V
Человек так -то в НБА играл. Не будет же он придумывать.
Вот! Глыба! Гора! Монблан!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ FS19
Комментарий удален модератором
Так это о тебе.)

Как бы ты ни пытался съезжать, но вот сейчас к своему же и добавил.)) Как хочешь, ’ это ’ называй, но правду видно.)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Трейд понятный. Жаль, что Никс всё маринуют Рэддиша. Честно говоря, неожиданный трейд, но возможно так даже лучше, ибо за Беверли, либо Расса проще SG получить. Там хоть Хэйворд, хоть Хилд есть. Так, первые по памяти. Народ там прогнозировал что летом будут делать. Думаю, продлевать своих по максимуму. И только потом набирать тела. Тоскано вышел на трейд блок. Посмотрим, нужен ли кому. Те же Санз могли бы забрать. Ли играет же.
ПэтБева ни в коем случае не менять. Командная химия ЛАЛ как никогда хороша. Расса, если только очень хороший вариант подвернется.
А вообще, очень многое будет зависеть от того. как сыграет трио Ти Би - Эй Ди - Брон до дедлайна. Хэм обещал попробовать выпустить их в старте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Ответ Vagant
Комментарий удален модератором
Человек так -то в НБА играл. Не будет же он придумывать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Скорее как замену Дэвису. Он же большой. И больше будет данчить.
Да, я тоже думаю, что тяжем, или Леброну, или Девису.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий