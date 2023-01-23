Руи Хатимура перейдет в «Лейкерс». «Вашингтон» получит Кендрика Нанна и три пика второго раунда
«Лейкерс» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого форвард Руи Хатимура (24 года, 203 см) перейдет в лос-анджелесский клуб.
«Уизардс» получат защитника Кендрика Нанна (27 лет, 188 см) и три драфт-пика второго раунда.
«Лейкерс» отдадут «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.
Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.
«Лейкерс» выменяли Хатимуру с намерением подписать с ним новый контракт этим летом. Форвард может быть ограниченно свободным агентом.
Показатели Нанна в нынешнем сезоне за «Лейкерс» – 6,7 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 13,5 минуты в среднем за встречу.
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Особенно забавляет его совет смотреть игру. Видимо, кроме него никто не смотрит НБА )))
В цирк бы его, в антрактах публику развлекать
Но я бы всё равно его менял, вопрос только кто доступен по его зарплате? Со стороны выглядит интересно сейчас (я про ростер). Пока имеет смысл месяц поиграть с таким ростером. Я просто не верю, что Ривз и Лонни смогут в ПО после такого простоя что-то показать. Целостность сезона нарушена, смогут ли они набрать форму и ещё прибавить? Вопрос. В идеале ЛАЛ нужен разыгрывающий типа Брогдона, но на более дешёвом контракте, чтобы мог подменить Шрёдера (первый вариант).
От Тёрнера получается отказались, взяв Брайанта. Трейдом Хачимуры закрыли не реализовавшиеся ожидания по Тоскано. И все надежды на Лонни и Ривза. Жиденько выходит. Запаковать бы Тоскано и Патрика за одного хорошего игрока под ПО.
Резюмирую: Вижу такие пятёрки в ПО
Первая: Дэвис, Хачимура, Леброн, Уокер и Шрёдер
Вторая: Брайант, Браун, Беверли, Ривз, Вестбрук.
Замена: Кристи, Тоскано и Джонс.
И тут, понимаешь, Беверли всё равно на тройке и андерсайз. Поднять его в первую пятёрку - это до первого матча 0/5 трёшки. Так что стратегически выгоднее обменять именно Беверли, ибо это 1) реально 2) можно получить одного игрока под ПО. Идеальный кандидат - тройка с трёшкой (второй вариант). Тройка с трёшкой на истекающем контракте против персональщика на разыгрывающего под ПО. Выглядит как справедливый обмен для обеих сторон.
При таких вводных, можешь накидать кандидатур под дедлайн? Сорян за простыню, писал пару раз, дописывая и переписывая.
Кроме того в ЛАЛ появилась банда. и заводилой там Патрик. Он. кстати. и произнес мотивационную речь. когда ЛАЛ отыграл у Портленда 25 очков.
Разрушать командную химию нельзя. Поэтому я против его обмена. Есть вещи и поважнее статистики. а она у него сейчас для его роли прекрасна.
Тернера надо было брать в начале. Сейчас уже опасно для командной химии. Да и фиг его удержишь. он будет просить 20+ мегабаксов в следующем сезоне.
С САС вообще не вариант.
Можно подумать про Детройт и Боян-Беркс-Ноэль..
И я вообще не вижу необходимости Шрёдера во второй юнит переводить. Да, я сам писал, что в предыдущий поход Леброн и немец плохо делили мяч. Но сейчас я не вижу альтернативы ему. Ривз и Уокер не поинтгарды, а шутин. Тут Лёбе с немцем нужно просто перераспределить время на мяче, потому что Леброн опять сваливается в стучание мячом по 20 секунд и кирпичи из-за дуги, либо с разворота с отклонением. А всего-то нужно Шрёдеру мяч отдать в розыгрыш! И самому идти толкаться в пост, либо вообще отдыхать (как вернутся Ривз и Лонни).
Мне не очевидна ценность пакета Спёрс сейчас. Бади Хилд с Тёрнером - безусловно! Тут и первого раунда не жалко. А с пакетом от САС в ПО не уедешь дальше первого раунда. Не забываем, что ещё непонятно в какой форме Дэвис к ПО будет подходить и нет гарантий, что он во время не подвернёт галик. Тут бы Тёрнер с Брайантом выручили. Менял бы их сейчас на Расса с закрытыми глазами! И насрать вообще на этот пик.
1. Русский язык вам не родной
2. Вы просто любитель минусов, поэтому пишете чушь в каждом посте
3. У вас нарциссическое расстройство.
Дёшево и смешно.
Как бы ты ни пытался съезжать, но вот сейчас к своему же и добавил.)) Как хочешь, ’ это ’ называй, но правду видно.)
А вообще, очень многое будет зависеть от того. как сыграет трио Ти Би - Эй Ди - Брон до дедлайна. Хэм обещал попробовать выпустить их в старте.