« » в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард .

Во вторник «озерникам» предстоит принципиальная встреча с « ». Клуб уже объявил, что Хатимура не выйдет на площадку «по решению тренера».

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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