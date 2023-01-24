Руи Хатимура не сыграет за «Лейкерс» в дерби с «Клипперс» во вторник

Теги Клипперс Лейкерс НБА Руи Хатимура Баскетбол

«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард Руи Хатимура.

Во вторник «озерникам» предстоит принципиальная встреча с «Клипперс». Клуб уже объявил, что Хатимура не выйдет на площадку «по решению тренера».

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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1 комментарий

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Vagant
Чел в ЛА то прилетел?
Ему еще медосмотр пройти надо.
С САС выйдет и то хлеб.
+6
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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