«Селтикс» были освистаны собственными болельщиками после «-29» в матче с «Пэйсерс»

Теги Бостон Индиана Орландо НБА видео болельщики Баскетбол

Болельщики «Селтикс» выразили недовольство игрой команды в первой половине матча с «Пэйсерс».

Во второй четверти после очередного попадания преимущество «Индианы» составило 29 очков. «Бостон» взял тайм-аут, зрители освистали собственную команду.

«Селтикс» подошли к матчу после двух домашних поражений от «Мэджик». По итогам 24 минут финалист минувшего сезона уступал 43:71.

«Бостону» удалось переломить ход игры после большого перерыва и сократить отставание, но от поражения «кельты» не спаслись – 112:117.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cops noob pley
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я думаю это временный спад и скоро всё наладится. Болельщики всегда хотят большего и когда вы проигрываете как кажется слабой команде 30 на вас будет давление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dedete
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Без Смарта главный контейнер развалился )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы