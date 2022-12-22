«Селтикс» были освистаны собственными болельщиками после «-29» в матче с «Пэйсерс»
Болельщики «Селтикс» выразили недовольство игрой команды в первой половине матча с «Пэйсерс».
Во второй четверти после очередного попадания преимущество «Индианы» составило 29 очков. «Бостон» взял тайм-аут, зрители освистали собственную команду.
«Селтикс» подошли к матчу после двух домашних поражений от «Мэджик». По итогам 24 минут финалист минувшего сезона уступал 43:71.
«Бостону» удалось переломить ход игры после большого перерыва и сократить отставание, но от поражения «кельты» не спаслись – 112:117.
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