Болельщики «Селтикс» выразили недовольство игрой команды в первой половине матча с «Пэйсерс».

Во второй четверти после очередного попадания преимущество «Индианы» составило 29 очков. «Бостон» взял тайм-аут, зрители освистали собственную команду.

«Селтикс» подошли к матчу после двух домашних поражений от «Мэджик». По итогам 24 минут финалист минувшего сезона уступал 43:71.

« » удалось переломить ход игры после большого перерыва и сократить отставание, но от поражения «кельты» не спаслись – 112:117.

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