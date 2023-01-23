«Делайте со своим ребенком что хотите, но делайте это тихо». Комик раскритиковал Дуэйна Уэйда и Габриэль Юнион

Комик Ти Кей Киркленд раскритиковал бывшую звезду НБА Дуэйна Уэйда и его жену Габриэль Юнион за то, что они публично поддержали сына, который в 2020 году совершил каминг-аут как трасгендер.

«Я никогда не обсуждаю то, чем другие люди занимаются у себя дома, их сексуальные предпочтения и методы воспитания детей.

Моя единственная претензия к Габриэль Юнион и ее мужу заключается в том, что они выставили свою жизнь на всеобщее обозрение. Я считаю, что, если ты влиятельный человек, некоторые вещи нужно делать тихо.

Это ваш ребенок. Делайте со своим ребенком что, черт возьми, хотите. Но вы влияете на остальной мир, потому что, поверьте мне, найдется человек, который принял решение, основываясь на том, что вы сделали», – сказал Киркленд.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник