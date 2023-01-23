«Делайте со своим ребенком что хотите, но делайте это тихо». Комик раскритиковал Дуэйна Уэйда и Габриэль Юнион

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Комик Ти Кей Киркленд раскритиковал бывшую звезду НБА Дуэйна Уэйда и его жену Габриэль Юнион за то, что они публично поддержали сына, который в 2020 году совершил каминг-аут как трасгендер.

«Я никогда не обсуждаю то, чем другие люди занимаются у себя дома, их сексуальные предпочтения и методы воспитания детей.

Моя единственная претензия к Габриэль Юнион и ее мужу заключается в том, что они выставили свою жизнь на всеобщее обозрение. Я считаю, что, если ты влиятельный человек, некоторые вещи нужно делать тихо.

Это ваш ребенок. Делайте со своим ребенком что, черт возьми, хотите. Но вы влияете на остальной мир, потому что, поверьте мне, найдется человек, который принял решение, основываясь на том, что вы сделали», – сказал Киркленд.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник

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13 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
Что-бы потом на жигули диски 20 ставил?
Хахахахахаха😂😂😂😂
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Райли Карри
Посмотрел пару видео с T. K. Kirkland. Самое смешное это то, что его называют "комиком". Он совсем не смешной. А его "юмор" только для маргинальных афроамериканцев.
Ребята, есть смешные черные. А этот так себе. Мне нравятся Патрис ОНил и Дэйв Шаппел
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artem_71m
Ответ PredatorMax
Абсолютно прав.
Прав, НО. Уэйд звезда и такие вещи не утаить. Лучше один раз сказать и всё! Иначе папарацци просто сведут с ума всю его семью, всяческие статьи в жёлтой прессе, догадки и.т.д. был бы это сын обычного работяги, никого бы это не волновало. Но Уэйд звезда и тут все иначе.
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Виктор Шакуров
"Нравится" мне эта свобода слова в Америке... Одним дают открывать рот, тем самым закрывают рот другим. Ведь сейчас там не то что должны поддерживать всякие ЛГБТ+, но даже нейтралитет осуждается. По мима этой радужной организации, пропаганду ведут и всякие активисты, при чем традиционной ориентации. Но вот что бывает, когда их начинает касаться напрямую данная проблема? Вспомните Мэджика Джонсона. Он тоже поддерживал данное движение. Демонстрации не устраивал, но пару раз на телевидении высказывался в их пользу. И вот что стало, когда его сын стал трансом? Сам Мэджик говорил, что это его шокировало, и он долгое время не мог прийти в себя. Но потом смирился и научился ТЕРПЕТЬ, как он выразился. Так вот Уэйд с женой, тоже наверняка не прыгали от радости, когда их сын отчибучил такое. И им предстоял выбор, либо открыто поддержать сына, либо тайно как то справляться с данной проблемой. В первом случае у них только плюсы - вся общественность на их стороне. Во втором, они рисковали стать изгоями общества.
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Александр Спирин
Помнится Анджелина Джоли верещала на весь мир, как это здорово отрезать сиськи для профилактики рака. Потом оказалось, что она тупо на контракте и ей дали хорошую скидку. Тут может быть тоже самое. К тому же мачеха привычно спит и видит, как из пасынка кастрата делают.
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Александр Спирин
Ответ mqh9pzrxgf
Ребенка лечить надо, а они фигней страдают, потом лет в 40 если мозги вправят, начнет родокам предъявлять за то что тогда по голове не настучали, его бы в Кавказские горы к дедам отправить чтоб воспитали из него нормального мужика, а не женоподобное существо
Его потом всю жизнь "лечить" будут. Гормонами и прочим. Для того фармой и поддерживается увечение детей. Затраты на разработку препаратов должно отбивать. Рыночек расширять. Капитализм же.
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Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
Ребенка лечить надо, а они фигней страдают, потом лет в 40 если мозги вправят, начнет родокам предъявлять за то что тогда по голове не настучали, его бы в Кавказские горы к дедам отправить чтоб воспитали из него нормального мужика, а не женоподобное существо
Что-бы потом на жигули диски 20 ставил?
+16
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mqh9pzrxgf
Ответ Alex-1917
вас деды в горах воспитывали?
Суть в перевоспитании
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Егор Никитин
прям как наши чиновники и закон о сокрытии декларации о доходах. Воруйте сколько хотите, только не палитесь, не злите податное население
+7
-11
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Alex-1917
Ответ mqh9pzrxgf
Ребенка лечить надо, а они фигней страдают, потом лет в 40 если мозги вправят, начнет родокам предъявлять за то что тогда по голове не настучали, его бы в Кавказские горы к дедам отправить чтоб воспитали из него нормального мужика, а не женоподобное существо
Комментарий скрыт
+7
-16
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ребенка лечить надо, а они фигней страдают, потом лет в 40 если мозги вправят, начнет родокам предъявлять за то что тогда по голове не настучали, его бы в Кавказские горы к дедам отправить чтоб воспитали из него нормального мужика, а не женоподобное существо
+14
-18
-4
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Tim Timson
Гена конечно как Леброн с сыновьями в маршрутке на Спортсе)
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PredatorMax
Абсолютно прав.
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