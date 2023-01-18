Сын Дуэйна Уэйда открыт для предложений из Европы

Теги Дуэйн Уэйд Turkish Airlines EuroLeague НБА G-лига Заир Уэйд Баскетбол

Разыгрывающий Заир Уэйд (20 лет, 188 см), сын легенды «Майами» Дуэйна Уэйда, принял участие в просмотре в Баскетбольной африканской лиги (BAL), где сообщил, что готов рассмотреть предложения из Европы.

«Я определенно думаю о том, чтобы поиграть в Европе. Если мне представится возможность, я ее рассмотрю. Я уже ощутил вкус европейского баскетбола, участвуя в предыдущих просмотрах. Я открыт для всего, что может привлечь мое внимание.

У меня есть дух соперничества, и я хочу поддерживать и развивать его. Я не играл 8-9 месяцев. Мой последний матч был в прошлом сезоне в G-лиге. Хочу сохранить хорошую форму, которую показывал раньше», – заявил Уэйд.

Заир не играл в NCAA, начав профессиональную карьеру в сезоне-2021/22 за «Солт-Лейк-Сити» в G-лиге НБА.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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1 комментарий

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mibX
Интересно будет ли его дочь пробоваться в WNBA или не дорастут они до такой степени толерантности
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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