Эксперт: «Три титула Уэйда служат ориентиром для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА»
По словам эксперта Yahoo! Sports Джейка Фишера, защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в своей карьере ориентируется на три чемпионских титула легенды «Майами» Дуэйна Уэйда.
«Чемпионский титул — это единственное, чего не хватает в резюме Хардена.
Люди, знакомые с мышлением Хардена, уже давно считают три титула Дуэйна Уэйда служат ориентиром для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА», – пишет Фишер.
Уэйд все три своих титула завоевал в составе «Майами» (2006, 2012, 2013).
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