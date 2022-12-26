Эксперт: «Три титула Уэйда служат ориентиром для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА»

Теги Майами Дуэйн Уэйд Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

По словам эксперта Yahoo! Sports Джейка Фишера, защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в своей карьере ориентируется на три чемпионских титула легенды «Майами» Дуэйна Уэйда.

«Чемпионский титул — это единственное, чего не хватает в резюме Хардена.

Люди, знакомые с мышлением Хардена, уже давно считают три титула Дуэйна Уэйда служат ориентиром для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА», – пишет Фишер.

Уэйд все три своих титула завоевал в составе «Майами» (2006, 2012, 2013).

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1 комментарий

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morozovvasya
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При всём уважении к Хардену, не представляю в какой вселенной он может даже приблизиться к величию ДиУэйда...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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