Эксперт: «Три титула Уэйда служат ориентиром для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА»

По словам эксперта Yahoo! Sports Джейка Фишера, защитник «Филадельфии» в своей карьере ориентируется на три чемпионских титула легенды «Майами» .

«Чемпионский титул — это единственное, чего не хватает в резюме Хардена.

Люди, знакомые с мышлением Хардена, уже давно считают три титула Дуэйна Уэйда служат ориентиром для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА», – пишет Фишер.

Уэйд все три своих титула завоевал в составе « » (2006, 2012, 2013).

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