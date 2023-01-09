Казис Максвитис: «Жальгирис» рассматривал вариант с Шабаззом Напьером, но нас пугала неопределенность»

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Главный тренер «Жальгириса» Казис Максвитис рассказал о том, что литовский клуб рассматривал вариант с подписанием экс-игрока «Зенита» и НБА Шабазза Напьера.

«Жальгирис» рассматривал вариант с Шабаззом Напьером, у нас была такая возможность, но нас пугала неопределенность. Он не тренировался весь прошлый сезон, не тренировался и в этом. На бумаге все это выглядело интересно, но нам хотелось чего-то конкретного вместо надежды», – заявил Максвитис.

Напьер начинал сезон-21/22 в «Зените», но быстро получил травму и пропустил длительный период. В феврале 31-летний американец покинул Россию.

Потеряв до конца сезона Кинана Эванса из-за травмы, каунасский клуб подписал ему на замену Айзейю Тэйлора.

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