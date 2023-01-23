Разыгрывающий « » вернулся после семи пропущенных из-за травмы матчей.

Во встрече с « » (112:110) Пол за 38 минут набрал 22 очка и 11 передач, а также 6 подборов и 3 перехвата.

Пол отметился эффектной передачей на , когда он прокинул мяч между собственных ног.

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