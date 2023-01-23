Крис Пол вернулся после травмы, набрав 22 очка и 11 передач в матче с «Мефисом»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вернулся после семи пропущенных из-за травмы матчей.
Во встрече с «Мемфисом» (112:110) Пол за 38 минут набрал 22 очка и 11 передач, а также 6 подборов и 3 перехвата.
Пол отметился эффектной передачей на Бисмака Бийомбо, когда он прокинул мяч между собственных ног.
В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго
Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты
3 комментария