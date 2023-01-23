Крис Пол вернулся после травмы, набрав 22 очка и 11 передач в матче с «Мефисом»

Теги Мемфис Крис Пол Финикс НБА видео Бисмак Бийомбо Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вернулся после семи пропущенных из-за травмы матчей.

Во встрече с «Мемфисом» (112:110) Пол за 38 минут набрал 22 очка и 11 передач, а также 6 подборов и 3 перехвата.

Пол отметился эффектной передачей на Бисмака Бийомбо, когда он прокинул мяч между собственных ног.

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3 комментария

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Темный Властелин
Поинт Год все таки ,ничего удивительного.
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0
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Илья Купол
Дед показал яйца
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Wowander
Молодец старый, ещё прибавит.
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