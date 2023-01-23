Чемпионат Греции. «Арис» был сильнее ПАОКа, «Панатинаикос» одолел «Лаврион»

В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» был сильнее а, «Панатинаикос» одолел « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 12-0, – 11-2, Перистери – 8-4, АЕК – 8-5, Колоссос – 8-5, ПАОК – 7-6, – 7-6, – 7-6, Аполлон – 3-10, Ионикос – 3-10, Лаврион – 2-11, Кардицас – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит