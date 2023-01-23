Чемпионат Греции. «Арис» был сильнее ПАОКа, «Панатинаикос» одолел «Лаврион»
В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» был сильнее ПАОКа, «Панатинаикос» одолел «Лаврион».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 16.45, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Арис
- Нотэй (26), Хэгинс (12), Гудвин (6), Хорклер (4 + 9 подборов), Неципоглу (0) – старт; Саного (12 + 9 подборов), Толиопулос (10), Mitrou-Long (7), Схизас (0).
- ПАОК
- Франке (12), Ренфро (12 + 8 подборов), Райли (10 + 6 потерь), Салустрос (0), Маргаритис (0) – старт; Хэндс (17 + 7 подборов), Сиберт (8), Какламанакис (5 + 7 подборов), Камберидис (3), Полли (3), Циакмас (0), Слафцакис (0).
- Дата проведения
- 22 января, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Лаврион
- Коул (21), Флэгг (20), Лэнгвайн (17 + 8 подборов), Кузелоглу (11 + 10 подборов), Коловерос (4) – старт; Грэй (5), Martin (4), Николаидис (2), Зарас (0), Геромихалос (0).
- Панатинаикос
- Ли (22 + 7 передач), Бэйкон (18), Папаяннис (14), Уильямс (10), Калаицакис (5) – старт; Понитка (11), Гудайтис (6), Калаицакис (0).
Положение команд: Олимпиакос – 12-0, Панатинаикос – 11-2, Перистери – 8-4, АЕК – 8-5, Колоссос – 8-5, ПАОК – 7-6, Промитеас – 7-6, Арис – 7-6, Аполлон – 3-10, Ионикос – 3-10, Лаврион – 2-11, Кардицас – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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