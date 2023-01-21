Чемпионат Греции. «Ионикос» – «Промитеас», «Аполлон» встретится с АЕКом

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В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Ионикос» примет «Промитеас», «Аполлон» встретится с АЕКом .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – Промитеас
Дата проведения
21 января, 17.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Онлайн матча

Колоссос – Кардицас
Дата проведения
21 января, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Аполлон Патрас – АЕК
Дата проведения
21 января, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 12-0, Панатинаикос – 10-2, Перистери – 8-4, ПАОК – 7-5, АЕК – 7-5, Колоссос – 7-5, Арис – 6-6, Промитеас – 6-6, Аполлон – 3-9, Ионикос – 3-9, Лаврион – 2-10, Кардицас – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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