Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Аполлоном»

В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги « » встретится с «Аполлоном».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 10-2, Перистери – 8-4, ПАОК – 7-5, АЕК – 7-5, Колоссос – 7-5, Арис – 6-6, Промитеас – 6-6, Аполлон – 3-8, Ионикос – 3-9, Лаврион – 2-10, Кардицас – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению