Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Аполлоном»

Теги результаты Олимпиакос чемпионат Греции Аполлон Патрас Баскетбол

В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Олимпиакос» встретится с «Аполлоном».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Олимпиакос – Аполлон Патрас
Дата проведения
16 января, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 10-2, Перистери – 8-4, ПАОК – 7-5, АЕК – 7-5, Колоссос – 7-5, Арис – 6-6, Промитеас – 6-6, Аполлон – 3-8, Ионикос – 3-9, Лаврион – 2-10, Кардицас – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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