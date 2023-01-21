Карл-Энтони Таунс: «ESPN зачем-то давал ложную надежду нашим болельщикам по поводу моего восстановления»

Теги травмы Миннесота НБА болельщики ESPN Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Звездный центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс не играет с 28 ноября из-за травмы икроножной мышцы.

По словам Таунса, он не понимает, зачем сайт ESPN в своем ноябрьском материале по теме указал, что баскетболист пропустит от 4 до 6 недель и вернется в январе.

«Я бы хотел, чтобы так оно и было, чтобы мое восстановление заняло от четырех до шести недель. Но уже тогда я знал, что так не получится. С той травмой, которую я получил, это просто невозможно, травма слишком серьезная.

Я не знаю, пытались ли они дать болельщикам ложную надежду или в чем тут дело», – заявил Таунс.

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1 комментарий

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Lokomotiv__1992
Спокойно лечись Бро ) Гобер без тебя команду затащит.. только куда пока не понятно )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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