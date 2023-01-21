Карл-Энтони Таунс: «ESPN зачем-то давал ложную надежду нашим болельщикам по поводу моего восстановления»
Звездный центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс не играет с 28 ноября из-за травмы икроножной мышцы.
По словам Таунса, он не понимает, зачем сайт ESPN в своем ноябрьском материале по теме указал, что баскетболист пропустит от 4 до 6 недель и вернется в январе.
«Я бы хотел, чтобы так оно и было, чтобы мое восстановление заняло от четырех до шести недель. Но уже тогда я знал, что так не получится. С той травмой, которую я получил, это просто невозможно, травма слишком серьезная.
Я не знаю, пытались ли они дать болельщикам ложную надежду или в чем тут дело», – заявил Таунс.
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