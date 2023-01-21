Звездный центровой «Миннесоты» не играет с 28 ноября из-за травмы икроножной мышцы.

По словам Таунса, он не понимает, зачем сайт в своем ноябрьском материале по теме указал, что баскетболист пропустит от 4 до 6 недель и вернется в январе.

«Я бы хотел, чтобы так оно и было, чтобы мое восстановление заняло от четырех до шести недель. Но уже тогда я знал, что так не получится. С той травмой, которую я получил, это просто невозможно, травма слишком серьезная.

Я не знаю, пытались ли они дать болельщикам ложную надежду или в чем тут дело», – заявил Таунс.

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