Джейлен Дюрен был удален за удар Амена Томпсона

Джейлен Дюрен заработал удаление за грубость .

В середине второй четверти матча с «Хьюстоном» центровой «Детройта» ударил рукой по лицу Амена Томпсона.

Между игроками едва не завязалась потасовка, но их успели разнять. После просмотра повтора Дюрена удалили.

За 12 минут Джейлен успел набрать 6 очков и 6 подборов, «Пистонс» победили 115:111.