Джейлен Дюрен был удален за удар Амена Томпсона
Джейлен Дюрен заработал удаление за грубость .
В середине второй четверти матча с «Хьюстоном» центровой «Детройта» ударил рукой по лицу Амена Томпсона.
Между игроками едва не завязалась потасовка, но их успели разнять. После просмотра повтора Дюрена удалили.
За 12 минут Джейлен успел набрать 6 очков и 6 подборов, «Пистонс» победили 115:111.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2325 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
