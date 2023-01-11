Джавонте Грин пропустит месяц из-за операции на колене

Теги травмы Чикаго НБА ESPN Эдриан Воджнаровски Джавонте Грин Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Джавонте Грин в среду перенесет артроскопическую операцию на правом колене.

«Буллс» проведут повторный осмотр Грина через две недели. По информации инсайдера ESPN Эдриан Воджнаровски, игроку потребуется около месяца на восстановление.

В нынешнем сезоне Грин провел 28 матчей, набирая в среднем 5,9 очка и 2,9 подбора. Его минимальный контракт истекает следующим летом.

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1 комментарий

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banderos
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В формате Чикаго он нифига не атакующий защитник. Джавонте всегда на 4 выходит. Кто там смолл-бол любит?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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