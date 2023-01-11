Джавонте Грин пропустит месяц из-за операции на колене

Атакующий защитник « » в среду перенесет артроскопическую операцию на правом колене.

«Буллс» проведут повторный осмотр Грина через две недели. По информации инсайдера ESPN Эдриан Воджнаровски, игроку потребуется около месяца на восстановление.

В нынешнем сезоне Грин провел 28 матчей, набирая в среднем 5,9 очка и 2,9 подбора. Его минимальный контракт истекает следующим летом.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось