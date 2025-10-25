Скотти Барнс отправил Янниса Адетокумбо на паркет и пофлексил перед ним после забитого мяча
Барнс воспользовался моментом подразнить Адетокумбо.
Во встрече между «Милуоки» и «Торонто» Скотти Барнсу удалось продавить Янниса Адетокумбо в одном из эпизодов, после чего грек повалился на паркет. Форвард «Рэпторс» успешно завершил атаку и пофлексил мышцами перед Адетокумбо.
По итогам встречи Барнс принес своей команде 17 очков, 5 подборов и 3 передачи. Суперзвезда «Бакс» ответил 31 очком, 20 подборами и 7 передачами.
«Милуоки» выиграл матч – 122:116.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
