Скотти Барнс отправил Янниса Адетокумбо на паркет и пофлексил перед ним после забитого мяча

Барнс воспользовался моментом подразнить Адетокумбо.

Во встрече между «Милуоки» и «Торонто » Скотти Барнсу удалось продавить Янниса Адетокумбо в одном из эпизодов, после чего грек повалился на паркет. Форвард «Рэпторс» успешно завершил атаку и пофлексил мышцами перед Адетокумбо.

По итогам встречи Барнс принес своей команде 17 очков, 5 подборов и 3 передачи. Суперзвезда «Бакс» ответил 31 очком, 20 подборами и 7 передачами.

«Милуоки » выиграл матч – 122:116.