Домантас Сабонис стал автором победного броска в матче с «Ютой»
Домантас Сабонис дебютировал в сезоне и сразу отличился.
Центровой «Сакраменто» исполнил победный бросок на последних секундах матча против «Юты» (105:104).
Литовец добавил мяч в корзину после подбора в нападении при «-1» за 6,4 секунды до сирены. В его активе 12 очков и 12 подборов при 6/9 с игры за 37 минут.
Сабонис пропустил стартовую встречу сезона из-за травмы.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2325 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
