Александер Секулич: «Рад, что «Локо» подошел к матчу с «Минском» серьезно»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич похвалил команду за настрой перед матчем лиги ВТБ против « » (74:56).

«Очень важно было отнестись к «Минску» с уважением. Да, у них пока что всего одна победа, но они часто демонстрируют хорошую игру. Я рад, что наша команда подошла к сегодняшнему матчу серьезно. Всегда сложно играть против команды, которой нечего терять, и сегодня соперник достоин очень хороших слов.

По защите сегодня все было более-менее в порядке. Кое-что не выполнили, но в целом нормально. В нападении поначалу не шли свободные броски, но в итоге мы нашли путь, который привел нас к победе», – сказал Секулич.

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